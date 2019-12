-HAGİ: KOLTUĞA BAĞLI DEĞİLİM İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Kardemir Karabükspor maçının son dakikasında taraftarlarca istifaya davet edilen Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, koltuğa bağlı olmadığını belirterek, ''Bazıları istifa etmem gerektiğini söylüyor, bunu erkekçe yüzümü söylesinler'' dedi. Maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, sadece 2-3 soruya cevap vereceğini belirten Hagi, bu akşam çok üzüldüğünü belirterek, ''Hocalık hayatı böyledir. Son 4 ayla ilgili sorumluluk bana ait. Söylenen her şeye karşı saygı gösteriyorum. Birçok konularda çok fazla şeyler söylendi. Bu konuda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Geldiğimden beri bana gösterilen muameleden hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar fazla eleştiriler olacağını sanmıyordum, bunları hak etmediğimi zannediyorum'' diye konuştu. ''İstifamı isteyen taraftarlara ve diğerlerine de şunu hatırlatmak istiyorum'' diyen Hagi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben 4 ay önce takımın başına geldim. Geldiğim zaman uzun bir süre için imza attım. Takıma son gelen benim. Geldiğimde işler iyi değildi. Son 4 aydaki bütün sonuçlardan tabii ki sorumluluk taşıyorum. Ama onun dışında çok fazla şeyler söylendi. Bence her şey zaman içinde çözülür. Benim de herkes gibi zamana ihtiyacım var. Ama maalesef bunun arkasında başka menfaatler var. Yaptığım her şeyi zevkle yapmaya çalışıyorum. Ama Galatasaray camiası, Galatasaraylılar bunu düşünüyorlarsa; Hagi 'Galatasaray için artık önemli değil' desinler, birlikte çözüm buluruz. Onun dışında anlamadığım şeyler var. Bana, doğru dürüst, yüzüme söylesinler. Çünkü en son gelen benim. Çünkü bu durum beni değil, oyuncularımı da aşıyor. Burada sözümü kesmek istiyorum, fazla konuşmak istemiyorum. İşler çok mükemmel olduğu zaman gelmedim. Ocak ayından sonraki takım bambaşka oynuyor. Bunu yapabilecek bir şey yok, bence dünyada da bunu yapacak kimse yok. Çözümler mutlaka bulunur.'' Maçtaki oyunla ilgili fazla söylenecek bir şey olmadığını anlatan Hagi, ''İstekli, arzulu oynadık ama başarılı olamadık. Herhangi bir ceza almak istemiyorum. Bunun için sizden fazla soru almayacağım. Zor bir durumdayız, büyük bir baskı altında oynuyoruz. Her taraftan baskı altındayız. Bu normal, iyi durumda değiliz. Oyuncular istekliler, arzulular, bunu sahada gösteriyorlar. İyi oynuyorlar, son 30 metrede ise gerginlik var, başarılı olamıyorlar'' ifadesini kullandı. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu için görüşü sorulan Hagi, ''Sadece yazık diyorum. Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Son 2 maçı değil, birçok maçı konuşabiliriz. Ama konuşmak istemiyorum, çünkü ceza almak istemiyorum. Siz bunları görüyorsunuz'' dedi. Hagi, takımın potansiyelinin bulunduğunu ve yavaş yavaş kenetlendiklerini de sözlerine ekledi. Bu arada, Hagi, maçtan sonra Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: ''Taraftarların ''Hagi istifa'' diye bağırması tabii ki beni üzdü. Ama onlar bir şeyi unutmasınlar. Galatasaray'a son olarak ben katıldım. İşler iyi gidiyordu da ben gelip bozmadım. Takımı alıp da bir şeyler yapmak istiyorum. Bu amaçla geldim. Gelişimden itibaren alınan sonuçlardan sorumluluk taşıyorum. Başarısızlığın bir parçasıyım ama yüzde yüz suç bana ait değil.'' -KAZIM: ''YÜZDE 150 PENALTI''- Galatasaraylı futbolcu Kazım Kazım ise maçtaki penaltı pozisyonuyla ilgili yorum yapmak istediğini belirterek, ''Herkes gördü. Kim seyrettiyse bu pozisyonunu yüzde 150 penaltı olduğunu görebilir. Kolay kolay kendimi yere bırakmam. Bileğime yapılan darbe var. Bu nerede olursa olsun penaltıdır. Ne olursa olsun bu pozisyon penaltıydı'' dedi. Gökhan Zan ise zorunluktan dolayı gelip konuştuğunu ifade ederek, ''Tabii ki üzgünüz, çok zor dönemler geçiriyoruz. Seyircilerimizin böyle maçlarda 1. dakikadan 90. dakikaya kadar bizi ıslıklaması, hepimizi derinden etkiliyor. Onlardan en azından maç boyunca destek bekliyoruz, çünkü Galatasaray formasını giyiyoruz. Sezon sonuna kadar buradayız, sezon sonu burada olur muyuz, olmaz mıyız bilemiyorum. Ama maç içinde bizi desteklesinler. Maçtan sonra protesto edebilirler. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Hepimiz onurlu kişiyiz. Artık bundan sonra bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.