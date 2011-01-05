Hagi: Kazım'a güveniyorum

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'den ayrılarak sarı kırmızılı takıma transfer olan Kazım Kazım'ı kendisinin kadroda görmek istediğini belirten Hagi, milli futbolcuya güvendiğini söyledi.



Devre arası hazırlık kampını Antalya’da sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Hagi, sabah antrenmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Hagi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Kazım Kazım’ı kendisinin kadroda görmek istediğini söyledi. Hazırlanmak için kısa bir süreleri olduğunun altını çizen tecrübeli isim, yeni transferlerin en geç 10 Ocak’a kadar takıma katılacağını düşündüğünü belirtti.

Kazım Kazım’a güvendiğini belirten Hagi, “Kazım Kazım takımımıza büyük katkı yapacak bir oyuncuydu. Ben şu anki arzusuna, hırsına güvenerek onu istedim. Özellikle ofansif yönde bize önemli katkı yapacağını düşünüyorum. Tabii ki biraz sabretmemiz gerekiyor, ancak kısa sürede uyum sağlayarak takımıma katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.



"Yönetime bir liste verdim"

Sarı kırmızılı ekibin yapacağı transferlere değinen Hagi, “Ben yöneticilere bir liste bıraktım. Onlar bunu biliyorlar. Bazı oyuncuları alabiliyoruz bazılarını alamıyoruz. Ama ben tabii ki takımın ihtiyacı olan bütün oyuncuların biran önce takıma katılmasını istiyorum. Çünkü az bir zamanımız kaldı.Bizim hazır olmamız gerekiyor. Bu maçları da iyi oynayarak kazanmalıyız. Transferimizin en geç 10 Ocak’a kadar takıma katılacağını düşünüyorum” diye konuştu.



"Pino ve Insua'ya kızgınızım"

Kampa geç katıldığı için Pino’ya kızgın olduğunu belirten Hagi, “Pino’ya kızdım biraz. Çünkü çok fazla gecikti. Insua da gecikti. Ancak antrenmanlarda kendilerini göstererek bunu telafi etmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.



"Misimovic konusu benim için kapandı"

Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Misimovic hakkında da konuşan Hagi, “Misimovic konusu benim için kapandı. Ben olaya teknik açıdan bakıyorum. Bunun dışındaki diğer konuları ise birlikte göreceğiz” dedi.