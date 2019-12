-HAGİ: İYİ OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Ajax ile yaptıkları Türk Telekom Arena'nın açılış maçında iyi oynadıklarını söyledi. Hagi, Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ''Bence güzel bir futbol sergilendi. Sonuçta hazırlık maçıydı ve sahada gerçekten iyi bir oyun oynandı. Elimizdeki oyucuların hepsini görmek istedim. Bazı gençlere de şans tanıdım. Galatasaay'ın geleceği olan oyuncuları görme fırsatı buldunuz. Ben memnunum'' dedi. Büyük takımların, büyük statlarındaki atmosferi yaşama fırsatı bulduklarını aktaran Rumen çalıştırıcı, ''Ümit ediyorum ki taraftarımız her zaman yanımızda olur. Onlarla birlikte daha güçlüyüz'' derken, bu gece sahada olan her şeyden memnun olduğunu söyledi. Genç oyuncu Emre Çolak'ı öven Hagi, ''Emre genç ve yetenekli bir oyuncu. Onun geleceği parlak. Ama bunun için çok fazla çalışması gerekiyor. İyi yapmadığı bazı şeyler var. Bunların üzerinde çalışmalı. Galatasaray'ın geleceğini temsil edebilir'' ifadelerini kullandı Hagi, Galatasaray'da sakatların dönmesi ve takviyelerin yapılmasının ardından her şeyin çok daha iyi olacağını kaydetti. Milan Baros'un şubat ayı ortasında maçlara çıkmasını beklediğini anlatan Rumen teknik adam, ''Ben onu bekliyorum. Dikkatli olmamız gerekiyor ki yeniden sakatlanmasın. İşler iyi giderse şubat ortasında bizimle olacak'' dedi. Avrupa'da rekabet edecek bir takım hedefini aktaran Hagi, 'Rekabet içinde olan, istikrarlı sonuçlar alan bir takım kurmak istiyorum. Bence Galatasaray Avrupalı bir takımdır ve hedefim de budur'' ifadesiyle sözlerini tamamladı.