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Spor

Hagi istifa edecek mi?

Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye de yenilmesi ortalığı karıştırdı.

19 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın, taraftarının biraz da olsa gönlünü alması için son şansı olan Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi sarı-kırmızılı takımda tüm taşları yerinden oynattı.

Türk Telekom Arena Stadı'ndaki derbi maçta Kazım Kazım'ın golü ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda yediği 2 golle sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Avrupa'dan elenen, lig yarışında erken havlu atan sonrasında da Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye de yenilmesi ortalığı karıştırdı.

Bu dakikadan sonra Galatasaray'da ne olacak?

- Sezon sonunda teknik direktör Hagi ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyordu. Ancak bu yenilgi sonrasında sezonun bitmesi de beklenmeyecek. Rumen teknik adam ile yollar ayrılacak, takım sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Tugay Kerimoğlu'na emanet edilecek.

- Bu mağlubiyet ile Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın da koltuğu sallanmaya başladı. Polat'ın 27 Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da, Olağanüstü Genel Kurul kararı almasına kesin gözü ile bakılıyor.



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