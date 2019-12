-HAGİ: HER İKİ TAKIM DA ÇOK İYİ OYNADI KAYSERİ (A.A) - 21.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, "her iki takım da çok iyi oynadı" dedi. Teknik Direktörü Hagi, her iki takımın da çok iyi futbol ortaya koyduğunu kaydederek, ''Her iki takım da çok iyi oynadı. Çok iyi çalıştı. Oyuncuların azimli çalışmasından memnunum'' dedi. Hagi, Galatasaray'ın her geçen gün daha iyi futbol oynadığını, takımın yavaş yavaş düzelmeye başladığını,takımın eski ruhunu geri getirmek istediğini ifade etti. Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze ise, takımından memnun olduğunu belirterek, ''Gol atmak ne kadar zor bunu gördük'' dedi. Shota, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, elde edilen pozisyonlardan her iki takımın da yararlanamadığını belirterek, şunları söyledi: ''Gol atmak ne kadar zor, bunu gördük. Her iki takım da çok iyi ve hareketli oynadı. Futbulcularımı kutluyorum. Rahat oynadık ama gol atamadık. İkinci yarı daha kontrollü bir futbol oynandı. Galatasaray'ı kutluyorum.''