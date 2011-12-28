Hagi: G.Saray'daki sefaleti gördüm

T24 - Aslan’ın eski hocası Gheorghe Hagi, Galatasaray’daki ikinci dönemini yorumladı: Ben de bazı hatalar yaptım. Kulübün yaşadığı sefaleti gördüm ama kendimi zorunlu hissettim. Çoktan iş işten geçmişti.



Galatasaray’ın bir dönemine imzasını atan, kazandığı kupalarda büyük payı bulunan unutulmaz futbolcu ve 2 dönem de Cimbom’un teknik direktörlüğünü üstlenen Gheorghe Hagi, hocalık kariyeri hakkında şok itiraflarda bulundu. ‘Karpatlar’ın Maradona’sı lakaplı ünlü Rumen teknik adam, ülkesinin medyasına gerçekleştirdiği açıklamada “Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşadığım ikinci dönem, benim ve takımım açısından son derece başarısız ve kötüydü. Ben de bazı hatalar yaptım” şeklinde konuştu.

‘Haklılığımı anladım ama...'



İnsanların hayatlarında bazen yanlış tercihlerde bulunabileceğini ama ders alması gerektiğini de söyleyen Hagi, şöyle devam etti:



“Türkiye’de garip şeyler olabiliyor. G.Saray’ın içinde bulunduğu sefaleti önceden hissetmiştim. Buna rağmen kendimi dönmek zorunda hissettim. Oraya gittiğimde de yüzde 100 haklı olduğumu farkettim. Ama artık iş işten geçmişti.”





