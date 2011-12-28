T24 LogoT24 Logo
Spor

Hagi: G.Saray'daki sefaleti gördüm

Gheorghe Hagi, Galatasaray’daki ikinci dönemini yorumladı: Ben de bazı hatalar yaptım. Kulübün yaşadığı sefaleti gördüm ama kendimi zorunlu hissettim. Çoktan iş işten ge&cc

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Aslan’ın eski hocası Gheorghe Hagi, Galatasaray’daki ikinci dönemini yorumladı: Ben de bazı hatalar yaptım. Kulübün yaşadığı sefaleti gördüm ama kendimi zorunlu hissettim. Çoktan iş işten geçmişti.


Galatasaray’ın bir dönemine imzasını atan, kazandığı kupalarda büyük payı bulunan unutulmaz futbolcu ve 2 dönem de Cimbom’un teknik direktörlüğünü üstlenen Gheorghe Hagi, hocalık kariyeri hakkında şok itiraflarda bulundu. ‘Karpatlar’ın Maradona’sı lakaplı ünlü Rumen teknik adam, ülkesinin medyasına gerçekleştirdiği açıklamada “Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşadığım ikinci dönem, benim ve takımım açısından son derece başarısız ve kötüydü. Ben de bazı hatalar yaptım” şeklinde konuştu.



‘Haklılığımı anladım ama...'


İnsanların hayatlarında bazen yanlış tercihlerde bulunabileceğini ama ders alması gerektiğini de söyleyen Hagi, şöyle devam etti:


“Türkiye’de garip şeyler olabiliyor. G.Saray’ın içinde bulunduğu sefaleti önceden hissetmiştim. Buna rağmen kendimi dönmek zorunda hissettim. Oraya gittiğimde de yüzde 100 haklı olduğumu farkettim. Ama artık iş işten geçmişti.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24