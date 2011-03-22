T24 LogoT24 Logo
Spor

HAGİ GÖNDERİLDİ Mİ İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 23:44

-HAGİ GÖNDERİLDİ Mİ İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, İstanbul'a geldi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından futbolcularına izin veren ve Romanya'ya giden Hagi'yi, Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir medya grubu karşıladı. Hagi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sinirli hali dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, eşiyle birlikte havalimanından ayrıldı. Bu arada, sarı kırmızılı yönetim kurulunun Hagi'nin gönderilmesi yönünde karar aldığı, kararın yarın açıklanacağı konusunda iddialar gündeme geldi. 3 günlük iznin ardından 27. haftada Antalyaspor ile yapılacak maçın hazırlıklarına yarın başlayacak Galatasaray'da Hagi'nin takımın başında antrenmana çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24