-HAGİ GÖNDERİLDİ Mİ İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, İstanbul'a geldi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından futbolcularına izin veren ve Romanya'ya giden Hagi'yi, Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir medya grubu karşıladı. Hagi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sinirli hali dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, eşiyle birlikte havalimanından ayrıldı. Bu arada, sarı kırmızılı yönetim kurulunun Hagi'nin gönderilmesi yönünde karar aldığı, kararın yarın açıklanacağı konusunda iddialar gündeme geldi. 3 günlük iznin ardından 27. haftada Antalyaspor ile yapılacak maçın hazırlıklarına yarın başlayacak Galatasaray'da Hagi'nin takımın başında antrenmana çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.