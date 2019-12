-HAGİ: GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Gheorghe Hagi, ''Galatasaray'ın geleceğini düşünerek bu atımı attım'' dedi. Galatasaray Televizyonu'na, sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle ilgili açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları kaydetti: ''Hepimiz Galatasaray'ı temsil ediyoruz, her şeyimizi Galatasaray için veriyoruz. Şu anda benim için en önemlisi tabii ki Galatasaray'ın geleceği. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek bu adımı attım. Fenerbahçe maçından sonra sayın başkan ile bu hafta içinde oturup konuştuk. Bir sene daha sözleşmemiz olmasına rağmen gördüm ki Galatasaray'ın planında, projelerinde yer almıyorum. Ve tabii ki bu konuları görüştükten sonra karşılıklı olarak oturup anlaştık, karşılıklı olarak sözleşmemin feshedilmesine karar verdik. Galatasaray'a daha önceki gelişimde hem oyuncu hem teknik direktör olarak işler çok iyi gitti. Ama maalesef bu kez istediğimiz gibi gitmedi. Şu anda bunun sebeplerini açıklayacak durumda değilim. Ben sadece Galatasaray'ın geleceğinde yer alamayacağım için bu karara vardım. Ben de çok üzgünüm bu konuda. Ama hiç pişman değilim.'' Her zaman taraftarları sevindirmek için oynadığını ifade eden Hagi'nin, sarı-kırmızılı taraftarlara mesajı ise şöyle oldu: ''Taraftarlar bir kulübün en büyük mal varlığı ve 12. oyuncusu sayılır diye düşünüyorum. Her zaman taraftar için oynadım. Her zaman kulübün yanında olmalarını istiyorum. İyi ve kötü günde her zaman takımı desteklesinler istiyorum. Ancak onların desteği ile takım daha güçlü olur. Biliyorum ki onlar da çok üzgün. Benim de ayrılış nedenim budur. Şu anda durum iyi değil. Yarını düşünerek bu şekilde yola çıkılması lazım. Hep yarın düşünülürse o zaman Galatasaray hak ettiği yere gelecektir.''