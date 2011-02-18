Hagi: Galatasaray'ın bu durumda olmasının sebebi ben değilim

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın bu durumda olmasının sorumlusunun kendisinin olmadığını ancak başarılı olmak için daha önce de olduğu gibi elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Rumen teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak yarın oynayacakları Bucaspor maçına değinerek, "Yarın sahaya mutlaka galibiyet parolasıyla çıkacağız. 3 puanlık bir maç. Bizim için bundan sonraki bütün maçlar çok önemli. Galibiyet almamız gerekli. Yeni stadımızda son oynadığımız Eskişehirspor maçındaki gibi oynarsak, galip geleceğimize inanıyorum. Ümit ediyorumki iyi oynarız, güzel bir maç olur. Güzel bir oyunla galibiyet elde edip, taraftarımızı mutlu ederiz. Her maç bizim için çok önemli, her maçta alacağımız 3 puan çok önemli. Dolayısıyla oyuncularımın sahada herşeylerini vererek oynayacaklarını düşünüyorum. Bu haftada 4 tane sakat oyuncumuz var ve buna ek olarak Ayhan cezalı. Arda ve Pino şu anda kondisyoner eşliğinde çılışıyor. Hakan Balta ve Kewell da sakat. Kewell'in Eskişehirspor maçında yaşadığı sakatlık devam ediyor. Barış daha iyi durumda ama tam olarak hazır değil. Onun dışında bu hafta içerisinde diğer iyi oyuncularımızla hep birlikte çalışma fırsatı bulduk. İnşallah bu çalışmamarımızın karşılığını alırız. Rakibimiz ligde geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bucaspor cesur bir takım, bize karşı da böyle oynayacaklarını düşünüyorum.Tecrübeli ve çok iyi bir hocaları var. Biz tabiki sadece kendi oyunumuzu düşünerek, 3 puanı elde etmek istiyoruz" dedi.



Karşınızda herşeyini veren bir adam var

Hagi, basında Galatasaray ve kendisi hakkında çok fazla yorum ve spekülasyon yaplıdığını ifade ederek, "Sadece hakkımızda yazılanları inanılmaz olarak değerlendiriyorum. Bunu defalarca söyledim ki, karşınızda bu kulübe herşeyini veren bir adam var. Beni çok iyi tanıyorsunuz, Galatasaray'a yıllarını veren Galatasaray'da en iyisini yapmaya çalaşan, hem futbolcu ve hem de teknik direktör olarak başarılar kazanan bir insan var karşınızda. Teknik direktör olarak kupa kazandım. O yıl yılın teknik direktörü seçildim. Gördüğüm kadarıyla gazetelerde benim milyonlarca Euro zarar ettirdiğim yazılıyor ama ertesi gün ise “en ekonomik hoca” deniyor. Bu oyuna son vermenizi rica ediyorum. Bu haberlere bir son vermenizi rica ediyorum" diye konuştu.



Galatasaray'ı bu duruma getiren ben değilim

Galatasaray'da sadece oyuncu olarak değil, hoca olarak da çok güzel başarılar elde ettiğini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Galatasaray’daki bu fatura benim için açık olmalı diye düşünüyorum. Bu fatura eksi değil, artı olarak görülmeli. Devre arasında yaptığım şeyler de Galatasaray’a artı getirmiştir. Arda’yı çıkaran benim, genç oyuncuları çıkaran benim. Doğum günümde bir şey yaptınız ve şu anda devam ediyorsunuz! Sizden sadece biraz saygı bekliyorum. Ben Galatasaray'a 3. kez geldim ama üçünde de Galatasaray zor durumdaydı. Ben yardım için geldim. Ama Galatasaray'ı bu duruma getiren ben değilim. Geldiğim günden beri rekabet içinde olacak bir Galatasaray yaratmaya geldiğimi söyledim. Bu işin bir kaç ay içerisinde olmayacağını söyledim. Aksi takdirde 3 aylık bir imza atardım. Bu zor bir iş. Geçen sefer Galatasaray'ın başına geldiğimde neler yaptığımı sizler biliyorsunuz. Ama takımın başına geleli 2-3 ay oldu. Devre arasında yapılan transferlerin ardından bu takımla 10 günder çalışabiliyorum. Galatasaray'ın zor bir durumda olduğunu biliyorum ama bunun sorumlusu ben değil. Elimden geleni yapacağım. Benim hedefim iyi ve rekabetçi bir takım, kazanacak bir takım yaratmak. Çünkü Galatasaray'da önemli olan kazanmak. Ama bugünden yarına olabilecek birşey değil. Benim de kendi kurallarım var. Bu kurallarımı ve felsefimi de oyuncularıma aktarıyorum. Oyuncularıma özgüven kazandırmaya, iyi oyuncular olduklarını düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum. Yeniden futbol oynamaktan zevk almalarını sağlamaya çalışıyorum. Bir defa iyi oynuyoruz, bir defa kötü oynuyoruz. Sonuçlar bazen olumlu çıkıyor bazen çıkmıyor. Durum bu. Ben bu motivasyonla, heyecanla çalışmaya devam edeceğim. Kimseyle tartışmak ve polemiğe girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



Kredimin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum

Galatasaray'ın kendisinin evi olduğunu belirten Gheorghe Hagi, "Her zaman bu camiada kendimi çok mutlu hissediyorum ve hep mutlu olacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Futbolu erken bıraktım ama taraftarı teknik adam olarak mutlu edeceğime inanıyorum. Üçüncü defa da başarılı olursam çok mutlu olacağım. Çünkü ben mutlu olursam herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Bu konuda deneyime sahibim ve elimden geleni yapacağım. Bulunduğumuz durumdan kimsenin memnun olmadığını biliyorum. Bunu değiştireceğiz.

Galatasaray teknik direktörü, yönetim içindeki anlaşmazlıklarla ilgili bir soruya ise, "Ben sadece kendi işimle ilgili konularla ilgileniyorum. Florya'dayım ve her işimi profesyonel bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Zor bir durumda olduğumuzu kabul ediyorum. Ancak bu sorunun zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Camia olarak ve hatta başta taraftarlar olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Kendi açımızdan iyi sonuçlar alarak bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. İki, üç galibiyet alırsak bazı şeyler değişecektir. Ben Galatasaray'a o kadar şeyler verdim ki, bu kredinin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Benim kredim zaman sadece zaman. Bu evin bir üyesi olarak sadece zaman istiyorum. 1,5 yıllık sözleşmem var. Başkan da bana tam destek verdiğini söyledi" şeklinde konuştu.





