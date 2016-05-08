Hagi Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, hem Beşiktaş derbisini izlemek hem de salı günü gerçekleştirilecek bir sosyal sorumluluk projesinde görev almak üzere İstanbul'a geldi. Hagi'nin gelişi, "Galatasaray ile transfer görüşmesi mi yapacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Romanya'da Viitorul Constanta takımının hem sahibi hem de teknik direktörü olan Hagi'nin İstanbul ziyareti, "Acaba Galatasaray'ın başına mı geçecek?" sorularını beraberinde getirdi. Bazı medya kuruluşlarında Rumen teknik adamın Galatasaray'ın yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı da iddia edildi.

Darülaceze yararına yapılacak futbol maçı için İstanbul'da

Ancak, Hagi'nin İstanbul'a gelişinin transferle hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Gheorghe Hagi'nin önümüzdeki salı günü Darülaceze yararına yapılacak bir futbol maçında takımlardan birinin teknik direktörlüğünü yapmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Hagi, TT Arena'daki derbi maçı izlemek için Galatasaray Kulübü'nden bilet talebinde bulundu. Bu isteği kabul edilen futbol adamı, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Öte yandan Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında Gheorghe Hagi bulunmadığı, daha önce medyada yer aldığı üzere, Hagi'nin Rusya'nın Rubin Kazan takımıyla anlaşmasının beklendiği belirtildi.