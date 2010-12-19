-HAGİ: DEPLASMANDA DAHA İYİ OYNUYORUZ KONYA (A.A) - 19.12.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, iyi bir maç çıkardıklarını ve önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Hagi, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, hem Konyaspor hem de kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını, bütün hafta bu maçtan puanlar almak için çalıştıklarını, bunu başardıkları için mutlu olduklarını belirtti. Alınan 3 puanın önemli olduğunu vurgulayan Hagi, ''İyi bir maç çıkardık. Bizim için önemli bir 3 puan. Gördüğüm kadarıyla deplasman maçlarında daha iyi oynuyoruz. Ümit ediyorum ki çarşamba günü de iyi bir maç çıkarır ve kazanırız'' dedi. Oyuncuların da bu galibiyeti çok istediğini ifade eden Hagi, şunları kaydetti: ''Bu galibiyeti çok istediler ve kazanmak için çok çalıştılar. Bazen oyunun kalitesini de beğendim. Bazı oyuncular değişik mevkilerde oynamalarına rağmen yine de ellerinden geleni yaptılar, takıma yardımcı oldular ve sonuç iyi oldu. Önemli bir 3 puan aldık.'' -ARDA YORGUN- Arda'nın neden Konya'ya getirilmediği ile ilgili bir soruyu Hagi, ''Arda yorgun, bütün hafta ona anlayış gösterdim. Onunla konuştuk, bu deplasmana gelmemesine birlikte karar verdik. İyi bir yolda, ona ihtiyacımız var. Bu hafta bizimle beraber olabilir'' diye yanıtladı. Hagi, Arda'yı kupadaki Gaziantep maçını düşünerek kadroya almamasının söz konusu olmadığını söyledi. Zirve ile puan farkını kapatmak istediklerini kaydeden Hagi, ikinci yarı alınabilecek çok puan olduğunu dile getirdi. Hagi, ikinci devreye çok iyi başlamaları gerektiğini vurgulayarak, Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını bildirdi. Transferle ilgili Gaziantepspor maçından sonra konuşacağını ifade eden Hagi, ''Gazetelerde o kadar çok haber çıkıyor ki benim ne söylediğim önemli değil'' dedi. -ANIL'IN GOLÜ- Maçın tek golünü atan Anıl'ın çok genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu, bundan daha iyisini yapabileceğini dile getiren Hagi, ''Bu şansını çok iyi kullandı. Tugay hoca onu benden çok iyi tanıyordu. Onu tebrik ediyorum. Bence daha da iyisini yapabilir, öyle bir yeteneği var'' diye konuştu. -KONYASPOR CEPHESİ- Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan ise Galatasaray'ın daha iyi oynadığını, ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunun kazanmak için yeterli olmadığını söyledi. Doğan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ve bu hafta ellerine önemli fırsatlar geçtiğini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti. Ligin 5-6. haftasında ligden kopmama gibi bir hedef belirlediğini ifade eden Doğan, puan farkının çok fazla açılmadığını ve bu korkuyu yaşamadıklarını kaydetti. Galatasaray karşısında ilk yarı başa baş bir mücadele verdiklerini ifade eden Doğan, ikinci yarıda fizik gücü olarak geriye düştüklerini, yorulduklarını, iki pas yapamadıklarını belirterek, ''Berabere de kalabilirdik. Bugün Galatasaray özellikle ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Oyuncularım ellerinden geldiği kadar mücadele etti ama güçleri bu kadardı'' dedi. İkinci yarı transfer yaparak takımı güçlendireceklerini kaydeden Doğan, ''En az 7 oyuncu alacağız. Yönetimle de konuştuk. Oldukça fazla oyuncu da gidebilir. Çünkü biz bazen 6 ay, 1 sene oynamayan oyuncularla takım oluşturduk'' ifadelerini kullandı.