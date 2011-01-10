-HAGİ: ÇOK MAÇ KAZANIP ÜST SIRALARA ÇIKMAMIZ GEREK İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Antalya'da başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydederken, ikinci yarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Gheorghe Hagi, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar yapacakları maçlara göre planladıklarını belirterek, ''Önemli bir ikinci devre geçireceğiz. Ligde çok maç kazanıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor. Hedefimiz bu ve başaracağımızı düşünüyorum. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası da bizim için büyük önem arz ediyor'' dedi. Hem ofansif hem de defansif anlamda başarılı, rekabetçi bir takım kurmak istediklerini dile getiren Rumen teknik adam, ''Çok çalışan, koşan bir takım istiyorum. Bunun için de oyuncuların fiziksel olarak iyi durumda olmaları gerekiyor'' ifadelerini kullanarak, şunları söyledi: ''İdarecilerle görüşerek takımın daha güçlü olması için gerekli olan takviyelerin neler olması gerektiğini söyledim. İkinci devre çok iyi bir takım kurmak için hangi mevkilere takviye gerektiğini aktardım. Bu transferler de yavaş yavaş geliyor. Kazım ve Culio geldi. Ümit ediyorum ki diğer transferler de bir an evvel takıma kazandırılır. Oyuncuların adaptasyon süreci olacak ve zaman çok kısıtlı olduğu için üzerimizde baskı var. Transferlerde iyi seçimler yapılacağını düşünüyorum. Takıma 2-3 oyuncunun daha gelmesini bekliyorum. Transferler ne kadar çabuk olursa, o kadar iyi olur. Takımdan 2-3 kişi de gidebilir.'' -''MUTLAKA FORVET ALMAMIZ GEREKİYOR''- Gheorghe Hagi, sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla birlikte olamayan Çek oyuncu Milan Baros'un durumundaki belirsizliğe dikkati çekerek, forvet oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Baros'un 2 aydan beri takımla birlikte olamadığını anlatan Hagi, ''Kampta bizimle olmasını ümit ediyorduk ama maalesef sakatlığı devam ediyor. Takımın önemli bir oyuncusu olmasına karşın, sakatlık dönemi onun için kötü geçiyor. Hem formdan düşüyor hem de fiziksel olarak güç kaybediyor. Keşke hazırlık dönemini bizimle birlikte geçirseydi. Mutlaka bir forvet oyuncusu almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Maçlarımız yaklaşıyor'' diye konuştu. -''KAZIM, İYİ HAZIRLANIRSA TAKIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAR''- Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan Kazım Kazım'la ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Hagi, bu oyuncu için sabırlı olunması gerektiğini kaydetti. Kazım'ın son 2 ay içerisinde istikrarlı oynayamadığını hatırlatan Rumen çalıştırıcı, ''Fiziksel olarak formda değil ama futbolcu olarak söylenecek bir şey yok. İlk çıktığı maçta da bunu gösterdi. Yetenekli bir oyuncu. Takıma önemli katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Çok güçlü ve çok iyi tekniği var. Bence Kazım, iyi hazırlanır ve forma girerse takıma büyük katkı sağlayacak. Çok iyi bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Hagi, yeni transfer Arjantinli Culio'ya da övgülerde bulunarak, ''Culio, 3,5 senedir Romanya'da en üst düzeyde oynuyor ve en verimli yabancılardan biri. Cluj takımıyla şampiyonluklar yaşayıp, kupa kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve muhteşem bir performans gösterdi. Gerçek bir takım oyuncusudur. Oyunda fark yaratabilecek kapasitede biri. Hem ofansif hem de defansif yönü var'' ifadelerini kullandı. Rumen çalıştırıcı ayrıca, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacakları Beypazarı Şekerspor maçıyla veda edecekleri Ali Sami Yen Stadı için, ''Orası gerçekten tarihi zaferlerle dolu bir yer. Galatasaray'ın tarihini yazan bir stat. Orada alınan zaferlerle gurur duyuyoruz. Türk Telekom Arena'da yeni başarılar kazanmayı hedefliyoruz ancak bir gözümüz hep Ali Sami Yen Stadı'nda ve o başarılarla dolu tarihte olacak'' ifadeleriyle duygularını aktardı. -AJAK KAMPA GİRDİ Hollanda'nın ünlü futbol takımı Ajax, 5 günlük ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde kampa girdi. Belek'teki Cornellia Diamond Deluxe Otele dün akşam gelen Ajax ilk idmanını bugün yaptı. Teknik direktörlüğünü Galatasaray'da bir dönem oynayan Hollanda milli takımında da başarılı futbolu ile tanınan Frank De Boer'in yaptığı Ajax 5 günlük Belek kampının ardından 15 Ocakta Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın açılışına katılarak Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak. Türkiye'ye uzun bir aradan sonra ilk defa kamp için gelen Hollanda'nın ünlü takımı Ajax'ta Arjantinli Suares, Hollanda milli takım futbolcusu Demy de bulunuyor.