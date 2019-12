-HAGİ: BUNU ÇOK İYİ ANALİZ ETMEMİZ GEREK İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş derbisinde aldıkları 2-1'lik yenilgiyle ilgili olarak, sporda böyle durumların yaşanabildiğini söylerken, önemli değişiklikler yapmaları gerektiğini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, ''Böyle durumlarda az konuşmak en iyisidir'' derken, ''Büyük bir kulüp olarak sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Bunu çok iyi analiz etmemiz ve yarından itibaren her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Aynı şeyleri oyunculara da söyledim'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş karşısında pozisyonları olmasına karşın değerlendiremediklerini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, Beşiktaş'ın ise 2-3 pozisyon bulmasına karşın galibiyeti elde ettiği aktardı. -''KONUŞULMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR''- Gheorghe Hagi, Mehmet Batdal'ın oyuna girişi sonrası Beşiktaş'ın daha fazla boş alan bulduğuyla ilgili Bernd Schuster'in yorumunun hatırlatılması üzerine, ''Maçta zaman geçtikçe hep ileri oynamaya çalıştık. Arkamızda da boş alanlar bıraktık. Teknik olarak konuşulması gereken bir çok konu var. Bütün oyuncuların analizini yapacağım ve ondan sonra bir değerlendirme yapacağım. O zaman bir şey söyleyebilirim'' dedi. Galatasaray yönetiminin kendisinden oyuncularla ilgili aldığı rapor konusuna değinen Hagi, ''Kayserispor maçından sonra başkanla görüştüm ve her şeyi anlattım kendisine. Gelecekte neler yapılması gerektiğini söyledim. Bunlar bizim içimizde olan şeyler. Kimseye söyleyemem'' diye konuştu. Galatasaray'ın şampiyonluk şansının kalmadığı şeklinde kamuoyunda bir görüş oluştuğunun aktarılması üzerine de Rumen teknik adam, ''Şu anda çok az konuşmamız gerekiyor. Yarından itibaren işimize bakarak değişiklikler yapmalıyız. Kulübümüz şu ana kadar böyle bir durumu yaşamamıştır. Fazla konuşmaya gerek yok. Bazı şeyleri değiştirerek kalan 4 maçta işimizi çok iyi yapmamız gerekiyor'' dedi. -''HERKESİN PAYI VAR''- Hagi, Galatasaray'da yapılacak olası bir revizyonla ilgili yöneltilen sorular üzerine, şunları söyledi: ''Şu an sıcağı sıcağına bir şey söyleyemem. Takım bugün istekliydi ve arzuluydu. Herhalde ilk yarıda 2 golü atabilseydik şimdi bize kimse kızmazdı. Maalesef kötü bir dönem yaşıyoruz. Çok açık golleri kaçırıyoruz. Rakibimiz ise yakaladığı fırsatları kullandı. Genel olarak bu durumu değiştirmeliyiz. Spor bu ve hayat devam ediyor. Biz de devam etmeliyiz. Sahaya çıkmayan hata yapmaz. Ben de hata yaptım. Hepimiz hata yaptık. Nasıl kazanırken herkesin payı varsa, kaybederken de herkesin payı vardır. Belki bazı seçimleri doğru yapamadım diye düşünüyorum.'' Devre arasında takımda ne gibi değişiklikler olabileceği sorusu üzerine ise Hagi, ''Şu anda bunu konuşmam. Tabii ki değişiklikler yapacağız. Galatasaray için önemli olan geleceğidir. Takımın geleceğini düşünerek rekabetçi bir kadro kurmak zorundayız. Taraftarımızı üzdük ve onlar her zaman yanımızdalar. Bu işin içinde biz varız ve bu işi değiştireceğiz'' şeklinde konuştu. -HAGİ'NİN 8. DERBİDE 3. YENİLGİSİ Gheorghe Hagi, Türkiye kariyerinde teknik adam olarak çıktığı 8. derbide 3. yenilgiyi yaşadı. Rumen çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde sarı-kırmızılı takımın başında 4'ü Fenerbahçe, 4'ü de Beşiktaş ile olmak üzere toplam 8 kez derbi heyecanı tattı. Hagili Galatasaray, geride kalan derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. Galatasaray'da 22 Mart 2004 ile 28 Mayıs 2005 tarihleri arasındaki ilk döneminde toplam 6 derbide takımının başında sahaya çıkan Hagi, Beşiktaş'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. Rumen teknik adamın Galatasaray'ın başındaki ikinci döneminin ilk maçında ise Galatasaray bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak, ezeli rakibinden 11 yıl sonra deplasmanda puan alırken, bu akşam ise Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Hagili Galatasaray derbilerde toplam 9 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. -GALATASARAYLI FUTBOLCU MEHMET BATDAL- Galatasaraylı futbolcu Mehmet Batdal, takım olarak içinde bulundukları durumu doğru teşhis etmeleri gerektiğini söyledi. Mehmet Batdal, zor bir durumda olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: ''Ligde zirve ile aramızdaki puan farkı açılmıştı ama Beşiktaş'la aramızdaki farkı 1 puana indirebilecektik. Galibiyetten başka da bir şey düşünmüyorduk. Maalesef kötü sonuçlara bir tanesini daha ekledik. İyi de oynadık aslında ancak ilk bölümde yediğimiz gol sıkıntı yarattı. Daha sonra önemli pozisyonlar bulmamıza karşın bunlardan faydalanamadık. Üzerimizde bir şanssızlık söz konusu. Kaçırılan golleri üzerimizdeki strese bağlıyorum. Çünkü bunları atabilecek kalitede oyuncularımız var. Bulunduğumuz konumu hiç hak etmeyecek bir kadromuz var. Tablo ortada. En kısa zamanda doğru teşhisi koymamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki maçları kazanırsak, ikinci yarıya daha umutlu başlayabiliriz. Hedefimiz, olabilecek en iyi yerde ligi bitirmek.''