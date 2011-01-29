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Spor

HAGİ: BU YENİLGİYİ HAZMEDEMİYORUZ BURSA (A.A)

29 Ocak 2011 23:48

-HAGİ: BU YENİLGİYİ HAZMEDEMİYORUZ BURSA (A.A) - 29.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, 2-0 biten Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Bu yenilgiyi hazmedemiyoruz ama yolumuza devam ediyoruz'' dedi. Hagi, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu maça büyük ümitlerle geldiklerini, ocak ayının son maçını kazanmak istediklerini söyledi. Bursaspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren Hagi, haksız olarak yedikleri 2 golün ardından devreyi 2-0 yenik kapattıklarını, ikinci yarıya farkı kapatmak için çıktıklarını ancak özellikle Ayhan'ın kırmızı kartıyla eksik kalınca bunu başaramadıklarını kaydetti. ''Bu yenilgi hesabımızda yoktu'' diyen Rumen teknik adam, bu yenilgiyi unutup gelecek maçlara bakmaları gerektiğini bildirdi. Hagi, bir gazetecinin, ''Yeni transferlerden biri yedek kulübesinde, diğeri de tribündeydi. Neden bu oyunculara şans vermediniz?'' sorusuna, ''Yeni transferlerin takıma ne zaman katıldığını biliyoruz. Bu bizim için maalesef kaybettiğimiz haksız bir maç oldu. Ufak detaylara bağlı olarak maçı kaybettim. Yeni transferlerin adaptasyon için zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş hepsini sahada göreceksiniz'' yanıtını verdi. Ayhan'ın kırmızı kart pozisyonuna ilişkin olarak ise Hagi, ''Ayhan ile ilgili yakınında olmadığım için neler yaşandığını bilmiyorum o nedenle bu soruya yanıt veremiyorum. Bize fazla sayıda sarı kart gösterildi. Bize maalesef çabuk kart gösteriliyor. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Aleyhimize çalınmayan, bize verilmeyen fauller vardı'' görüşünü bildirdi.

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