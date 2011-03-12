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Spor

Hagi bu kez Baros’u kovdu

Romen hoca istediklerini yapmayan golcüyü yedek takıma göndermek istedi. Milan Baros ‘gitmem’ deyince de salona gönderdi.

12 Mart 2011 02:00

T24 - Romen hoca istediklerini yapmayan golcüyü yedek takıma göndermek istedi. Milan Baros ‘gitmem’ deyince de salona gönderdi.

Galatasaray'da krizlerin ardı arkası kesilmiyor. A.Gücü maçının hazırlıklarını sürdüren Aslan’da, Hagi dün Çek golcü Baros’u idmandan kovdu. Çift kale maçta istediklerini yapmayan Baros’u Hagi yedek takıma göndermek isterken, yıldız futbolcu “Ben yedek takıma gitmem” diyerek hocasına rest çekti. Bunun üzerine “Burada hoca benim. Sen hangi takımda oynayacağını söyleyemezsin” diyen Hagi “Seni soyunma odasına alayım” diyerek Baros’u antrenman sahasında kovdu. 

Yönetim de olayla ilgili olarak resmi siteden “İdmanın son bölümünde Baros, Hagi tarafından disiplin kuralları çerçevesinde uyarılmasının ardından idmanın son bölümünü salonda tamamlamıştır. Hocamız tarafından hazırlanan rapor yönetime gönderilmiştir. Raporla ilgili gerekli değerlendirme en kısa zamanda yapılacaktır” açıklaması yapıldı.

Baros'un F.Bahçe maçı öncesi kadrodışı kalması beklenirken, Hagi daha önce Misimovic’i de kadro dışı bırakmış ve ısrarla affetmediği Bosnalı takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.


Aslan, A.Gücü taktiğini çalıştı

Süper Lig’de zor günler geçiren G.Saray, yarın oynayacağı A.Gücü maçının hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Gheorghe Hagi yönetimindeki çalışmada taktik ağırlıklı idmanın ardından çift kale maç yapıldı.

Sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Serkan Kurtuluş, dün yapılan çalışmaya katılmadı. 


Sağda sıkıntı büyük

A.Gucü'nu devirip derbiye moralli çıkmak isteyen G.Saray’da sakatlıklar can sıkıyor. Sağ bekte görev alan Sabri ve Serkan sakatlıkları yüzünden Ankara’ya götürülmeyecek. Bu bölgede oynayabilen Neill’ın da sırtında ağrılar var. Neill’la ilgili karar maç günü verilecek, oynayamazsa Barış görev yapacak.



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