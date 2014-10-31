Hagi: Bir kez daha sezon ortasında G.Saray'a gelmem

Galatasaray’da yaşanan teknik direktör krizinde Cesare Prandelli yerine isim arayışı devam ederken, gündeme gelen “Karpatların Maradonası” efsane futbolcu Gheorghe Hagi iddialar hakkında “Bir kez daha sezon ortasında gelip başarısız olmak istemiyorum” dedi.

Çöküş dönemine giren Galatasaray'da Duygun Yarsuvat ve ekibi kurtuluşu hoca değişikliğinde arıyor. Ancak yeni bir sayfa açılması için Cesare Prandelli'ye 1 milyon 300 bin Euro ve diğer alacaklarının ödenmesi gerekiyor. B planını hazır tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kulübün efsanesi Gheorghe Hagi'nin kapısını çaldı.

Dürüst ve Albayrak konuştu

Romanya'da Viitorul Constanta kulübünün sahibi Hagi, Ali DÜrüst ve Abdürrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, "Geçmiş sezonlarda buna benzer bir hata yaptım. Galatasaray bu durumdayken takımı devralamam. Bir kez daha sezon ortasında gelip başarısız olmak istemiyorum" dedi.

Lucescu: Ayrılamam

Galatasaray'ı 2001-02'de şampiyon yapan ve 3. yıldızı taktıran Mircea Lucescu hedefteki bir başka isim... Ancak Millet'e konuşan Rumen hoca da vatandaşı Hagi gibi olası teklife 'Hayır' dedi.

‘Takımımı bırakamam’

Geçtiğimiz günlerde Shangri-La Otel'de Abdürrahim Albayrak'la görüştüğü iddia edilen Mircea Lucescu, Millet'e "Ukrayna'da şartlar zor ama Shakhtar Donetsk'i bırakıp Türkiye'ye gelemem. Burada bitirmem gereken bir iş var. Şampiyonlar Ligi'nde her şey yolunda gidiyor. Savaşçıyım ve ligin ortasında takımımı yüzüstü bırakamam" dedi.

Batılılar anlamaz!

Mircea Lucescu, Türk futbolu için Fransızca "Grand Problem" yani "Büyük problem" ifadesini kullanırken batılı teknik adamların Türkiye'ye uyum sağlayamadığını söyledi:

"Geçmişe dönüp bir bakın, Zeman, Mancini, Scala, Tigana ve Del Bosque... Prandelli de bunlara dahil. Doğu ve Balkan mentalitesine uzaklar. Türkiye'de de başarılı olmaları bu yüzden çok zor."

3. yıldızı o takmıştı

Lucescu 2000’de G.Saray'a gelmiş, ilk sezonunda F.Bahçe'ye geçilmişti. Ancak Rumen hoca 2001-02'de 15. şampiyonluğu yakalamış ve sarı-kırmızılılara 3. yıldızı taktırmıştı. Lucescu, Beşiktaş'ı da 2003’te şampiyon yapmıştı...

Efsaneydi ama...

Oyunculuk döneminde kazanılan şampiyonlukların ve UEFA Kupası'nın mimarlarından Hagi; 2004-05’te Terim'in yerine gelmişti. İlk gelişinde Türkiye Kupası kazanan Hagi’nin ikinci gelişi ise Rijkaard sonrası oldu. Hagi’nin takımı ligi 8. bitirdi.

Arayış sürüyor

Hagi'den ret yanıtı alan sarı-kırmızılılar şimdi yeni arayışta. En çok konuşulan isimler Ersun Yanal ve Tugay Kerimoğlu... Yönetimin bir bölümü Yanal'ın futbol zekasının takımdaki oyunculara uygun olduğu görüşünde. Tugay Kerimoğlu ise bir diğer alternatif. Öte yandan Ersun Yanal dün Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte "Galatasaray ile görüşmeler yaptığım yönündeki haberler gerçek dışıdır" dedi.