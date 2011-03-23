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Spor

HAGİ ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A)

23 Mart 2011 17:03

-HAGİ ANTRENMANDA  İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Galatasaray, Medical Park Antalyaspor ile 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, istifa ettiği öne sürülen teknik direktör Gheorghe Hagi takımının başında çalışmada yer aldı.  Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.  Tedavileri devam eden Sabri ile Serkan'ın fizyoterapist eşliğinde koşu ve saha çalışmaları yaptığı, Çağlar'ın ise kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde çalıştığı ifade edildi. Antrenmana izinli olan Juan Pablo Pino'nun katılmadığı kaydedildi. Galatasaray, Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı antrenmanla devam edecek.

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