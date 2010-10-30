-HAGİ 5,5 YIL SONRA ALİ SAMİ YEN STADI'NDA İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medical Park Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Gheorghe Hagi, yaklaşık 5,5 yıl sonra Ali Sami Yen'de taraftarların karşısına çıktı. Frank Rijkaard'la yollarını ayırmasının ardından göreve tekrar getirilen ve ilk maçında Fenerbahçe derbisinde takımı yöneten Gheorghe Hagi, 1984 gün sonra yeniden Ali Sami Yen Stadı'nda sarı-kırmızılı takımın başında yer aldı. Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde kazanılan başarıların en büyük mimarlarından biri olarak gösterilen ve Fatih Terim'in yerine 2003-2004 sezonunun son 7 haftasında göreve gelen Gheorghe Hagi, 2004-2005 sezonunun son haftasında Denizlispor'u Ali Sami Yen Stadı'nda 4-0 yenmelerinin ardından istifa etmişti. Galatasaray taraftarları da Hagi ile yeniden buluşmanın coşkusunu yaşadı. Ali Sami Yen Stadı'nın kapalı tribününe oldukça büyük bir ''Senden kalan bir anı bu. Alır beni götürür sevgi dolu yıllara'' yazılı pankart asılırken, maç öncesi tribünlere çağrılan Rumen teknik adama, ''I love you Hagi'' (Seni seviyoruz Hagi) tezahüratları yapıldı. -KALE YİNE UFUK'A EMANET- Galatasaray'ın Ankaragücü ile yaptığı ve 4 gol birden yenilen maçta kırmızı kart gören, serilediği performansla da eleştirilerin hedefi olan kaleci Ufuk, Medical Park Antalyaspor karşısında yeniden kaleyi devraldı. Derbi maçta forma giyen Aykut'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle teknik direktör Hagi'nin ilk 11'deki tercihi Ufuk oldu. Kaleci Aykut, çarşamba günü yapılan antrenmanda ters bir şekilde düşmesinin ardından belinden sakatlanmıştı. -ESİKLER BİTMİYOR- Sarı-kırmızılı takımın Medical Park Antalyaspor ile yaptığı maçta yine eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekti. Gribal enfeksiyon geçiren Elano, sakatlıkları bulunan Aykut, Baros, Kewell, Aydın, Gökhan Zan ve Arda ile sarı kart cezalısı olan Ayhan, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadılar. -PİNO YİNE FORVETTE- Teknik direktör Hagi, mecburi nedenlerden dolayı takımda yer alamayan oyuncular dışında, Fenerbahçe derbisindeki takımını değiştirmedi. Fenerbahçe derbisindeki oyunuyla alkış toplayan Pino'yu yine forvette görevlendiren Rumen teknik adam, Aykut, Ayhan ve Elano'nun yokluğunda, Ufuk, Barış ve Serkan'ı bu kez ilk 11'e aldı. Hagi'nin Mehmet Batdal'a yine yedekler arasında yer vermesi dikkati çekti. -SABRİ'YE SEVGİ SELİ- Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçın sonrasında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlara ''Üçlü'' çektirmesiyle gündeme gelen Sabri Sarıoğlu, Ali Sami Yen Stadı'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Tribünlere çağrılarak alkışlarla karşılanan Sabri'ye, Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarlarca ''Üçlü'' çektirildi.