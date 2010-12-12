-HAGİ: "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM" İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Gençlerbirliği karşısında çok kötü oynadıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, ''Şanssız bir gece. Hiç kimse böyle bitmesini istemiyordu. Maalesef Türkiye'de en büyük başarılara imza atılan statta böyle bir sonuçla karşılaştık. Oyuncularıma maç öncesi, elimizden geleni yapmamız gerektiğini, galibiyet almamız gerektiğini söylemiştim. Ama futbolcuların konsantrasyon eksikliği, azimli çalışmamaları, kolektif oyunu kuramamaları bizi bu sonuca götürdü. Böyle kötü bir sonuçla tarihe geçtik. Takım o kadar kötü oynadı ki, taraftarlarımızdan özür diliyorum'' diye konuştu. ''Futbol sahada oynanan bir oyundur. Oyuncularıma bunu söyledim ve inşallah bazıları bunu anlarlar'' diyen Hagi, ''Tüm hafta boyunca yapılan çalışmalarda, bu haftanın iyi geçeceğini düşünüyordum. Böyle bir iz bırakmıştı bende. Kasımpaşa'ya karşı galip gelen takımı yine sahaya sürdüm. Maalesef bu kez kötü oldu. Bütün suç bize ait, takıma ait. Kötü bir iz bıraktık ve hatırlamak istemediğimizi bir gece oldu'' dedi. -''TRANSFER KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ''- Hagi, devre arası transferde yapılacak çalışmalarla ilgili yöneltilen sorular üzerine, şunları söyledi: ''Takımın ihtiyaçlarını tekrar değerlendireceğiz. Başkanla konuştuk. İhtiyaçlarımıza bakarak takviye yapacağız. Bir çok değişiklik yapılması gerektiğini biliyorum. Bunlar devre arasında mecburen olacak. Çünkü her şey açık ve net. Neler olacak bunu hep beraber göreceğiz. Oyuncu cevabını hep sahada verir. 30 yıl futbol oynadım. Futbolcu sahada konuşmalı. Önümüzde iki maç daha var. Sonra kimlerle devam edeceğimizi hep beraber göreceksiniz. Transferde iyi çözümler bulmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı belirlemeye çalışıyoruz. Takıma artı değerler getirecek oyuncular getirilmeli. Umarım bu konuda ilhamlı olurum ve iyi seçimler yaparım.'' Rumen çalıştırıcı, kadro dışı bırakılan Misimoviç için ise ''Galatasaray'da oynamak isteyen oyunculara takımın ihtiyacı var'' ifadesini kullandı. -''TAKIMIM DAHA KÖTÜ DEĞİL''- Hagi, Frank Rijkaard'ın ardından takıma ne katabildiği yönündeki bir soru üzerine, ''Ben takımı yolda aldım. Oyuncuları tanımak için geldim. Ben de adapte olmaya çalışıyorum. Belki takım şu anda aynı durumda ama daha kötü değil. Bazı şeyler belki benim işime gelmiyor ama böyle devam etmek zorundayız. Geldiğim için de asla pişman olmadım. Galatasaray'a elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum'' diye konuştu. Öte yandan, taraftarın tepkisiyle karşılaşan kaleci Ufuk'la ilgili olarak, ''Hata yaptı ama iyi maçlar da çıkardı. Ona hiçbir zaman kızgın olmayacağım. Benim üzüldüğüm taraflar başka'' diyen Hagi, ''Zor durumdayız ve bazı şeyler şimdi ortaya çıkacak. Takımda kim ne istiyor, kim ne yapabiliyor bunlara bakacağım. Galatasaray'ın büyük kişiliği olan oyuncularla devam etmesi gerekiyor. Kişiliği olan bir takım, kişiliği olan oyuncularla kurulur. Böyle oyuncuları bulmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı. -ARDA: ''CAMİAMIZA BUNLARI YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ''- Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, hayatta bazen her şeyin iyi gitmediğini söylerken, ''Çok kötü gidiyoruz ve bundan dolayı da çok üzgünüz. Toparlanmak için çalışıyoruz'' dedi. İşler kötü gitmeye başladığında yapılacak çok şey kalmadığını aktaran Arda, şunları söyledi: ''Yapacağımız tek şey çok çalışmak. Hocamızı, yönetimimizi, taraftarımızı ve kendimizi zor durumda bırakıyoruz. Kaçacak da değiliz. Mücadele edeceğiz. Önümüzde kazanılacak 54 puan daha var. Camiamıza bunları yaşattığımız için üzgünüz. Bir geçiş dönemindeyiz. Yeni bir stada geçiyoruz. Ne kadar az zararla atlatırsak, gelecek için o kadar iyi olur. Birbirimize sırtımızı dönmememiz lazım. Zor günlerde birbirimize sarılmalıyız. Böyle zor zamanlarda birbirimize ihtiyacımız var.'' Ali Sami yen Stadı'nı çocukluğunun geçtiği ve hayallerinin başladığı yer olarak tanımlayan Arda, kötü bir şekilde bu stada veda etmek istemediklerini aktarırken, ''Tüm bunları yine sahada düzeltmekten başka çaremiz yok. Bazı seneler böyle geçebilir. Galatasaray camiası geçmişte de böyle dönemler yaşamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde davranmaya devam etmek ve ayakta durmak lazım'' diye konuştu. Taraftar tepkisinin oyuncuların öz güvenini etkilediğini aktaran Arda, futbolcular olarak iyi düşünmeleri gerektiğini dile getirirken, ''Galatasaray futbocuları bir şey yapmalıdırlar. Skora katkı sağlamalıdırlar. Galatasaray futbolcusu, büyük futbolcudur. Ben ağabeylerimden böyle gördüm'' ifadelerini kullandı. Ortadaki başarısızlıkta en büyük payın futbolculara ait olduğunu ve takım kaptanı olarak da kendisinin sorumlu olduğunu anlatan Arda, çok üzgün olduklarını yineledi. Arda ayrıca, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından koptuğu şeklindeki bir yorum karşısında da ''Galatasaray'da hedef bitmez. Gerçek Galatasaraylılar böyle düşünür'' dedi. Öte yandan, sarı-kırmızılı futbolcu Aydın ise hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyerek, sezonun ikinci yarısında toparlanacaklarına inandığını vurguladı.