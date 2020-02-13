Hafter güçlerinden Birleşmiş Milletler'e Trablus'a uçuş engeli: Gerekçe olarak Türkiye gösterildi

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Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Birleşmiş Milletler'in başkent Trablus'taki tek işleyen havalimanını kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet Mismari, BM'nin Misrata veya başka bir havalimanını kullanması gerekeceğini, "Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı Türkiye'nin üs olarak kullanması gerekçesiyle güvenlik garantisi veremeyeceklerini" söyledi.

Birleşmiş Milletler daha önce Hafter güçleri tarafından yayınlanan uçuş uyarılarının bölgeye yapılan insani yardım girişimlerini baltaladığını belirten bir açıklama yapmıştı.

Libya Ulusal Ordusu Nisan ayından bu yana başkent Trablus'a girmeye çalışıyor, ancak şehrin savunması şu ana kadar Hafter güçlerini engellemeyi başardı.

Kasım'da yayınlanan bir BM raporunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı SİHA'lar sayesinde Libya'da hava üstünlüğünün Hafter güçlerine geçtiği belirtilmişti.