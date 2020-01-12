Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait İHA düşürüldü

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir İHA düşürüldüğünü duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamada, Halife Hafter’in yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Havan mermileri taşıyan düşmana ait bir Türk İHA’sı düşürüldü. Bu (uçuş) ateşkesin ihlalidir. İHA, 128'inci Piyade Taburu’na ait Şehit Abdullah el-Utayri Kıtası tarafından vuruldu” ifadelerine yer verildi.

Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın 8 Ocak'ta yaptığı ortak ateşkes çağrısını kabul etmişti. Ateşkes, 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başladı.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetmişti.