Hafter'den Türkiye'ye tehdit: Asla merhamet göstermeyeceğiz

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi tehdit etti. Hafter, "İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceklerini ve asla merhamet göstermeyeceklerini" söyledi.

Euronews'in aktardığına göre, Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Al-Mismari'nin sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmada Hafter, "Erdoğan'a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik" dedi. Hafter ayrıca, "Hiçbir Türk'ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum" diyerek, "Merhamet yok çünkü hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hafter konuşmasında Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.