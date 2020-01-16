Hafter, Berlin'de Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti

Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter, 19 Şubat'ta Berlin'de gerçekleşecek konferansa katılmayı kabul etti.

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarraj ve Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

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