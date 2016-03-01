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Ekonomi

Haftaya düşüşle başlayan dolar 2,95'in altına geriledi

Dolar, dün günü yüzde 0,94 azalışla 2,9664'ten tamamlamasının ardından bugün de yaklaşık yüzde 0,60 azalarak 2,9483'e geriledi

01 Mart 2016 16:35

Dolar/TL, cuma günü yaşadığı sert yükselişin ardından yeni haftada düşüşünü sürdürerek 2,95'in altına geriledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cuma günü, yurt içi piyasalar kapandıktan sonra uluslararası piyasada 3,00 sınırına kadar yükselen dolar/TL, dün olduğu gibi bugün de düşüş eğiliminde hareket ediyor. Dolar/TL dün günü yüzde 0,94 azalışla 2,9664'ten tamamlamasının ardından bugün de yaklaşık yüzde 0,60 azalarak 2,9483'e geriledi.

Euro/TL ise, uluslararası piyasada avro/dolar paritesinin son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle şu dakikalarda yüzde 0,7 azalışla 3,2026'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı ihracat verilerinin ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtiyor. 

Teknik olarak 2,95'in altında kalınması durumunda 2,9220 desteğinin gündeme gelebileceğini vurgulayan analistler, olası yükselişlerde ise 2,9720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade ediyor.       

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