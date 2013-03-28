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Haftasonu sıcaklık 28 dereceye çıkacak

Bursa, Çanakkale, Balıkesir’de hava bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçecek

28 Mart 2013 18:38

Güney Marmara’da hafta sonu hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Bursa, Çanakkale, Balıkesir’de hava bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçecek. Bölgede bugün hava sıcaklıkları 9-11 derece arasında olacak.

Bölgede, yarından itibaren yükselecek hava sıcaklıkları, yağışlı havanın etkisini kaybedeceği, güneşin yüzünü göstereceği hafta sonunda 28 dereceye kadar çıkacak. Balıkesir’de pazar günü hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşması, Bursa’da 25, Çanakkale’de 23, Yalova’da 24 dereceye çıkması bekleniyor.

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