Haftanın son işlem gününde iki kritik veri bekleniyor

Piyasalar yurtiçinde açıklanacak iki önemli veriye odaklandı.

Piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı işsizlik rakamlarını bekliyor. İşsizlik eylülde yüzde 0,3 düşerek yüzde 11,5 olarak gerçekleşmiş, işsiz sayısı da 3 milyon 794 bin kişi olarak açıklanmıştı.

TÜİK işsizlik rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Diğer yandan aynı saat itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

Kasım ayındaki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31, dolar beklentisi ise 9,98 olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışında ise ABD enflasyon verileri günün en önemli verisi olacak. Geçtiğimiz ay yüzde 6,2'yle 31 yılın zirvesine çıkan enflasyonun bu ay yüzde 6,8'e çıkması öngörülüyor.