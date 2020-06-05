Haftanın son iş gününde borsa ve dolarda son durum

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününde 109 bin 545 puan ile 110 bin 601 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.44 artışla 110 bin 21 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74, BIST Mali Endeks yüzde 0.84 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.51 eksideydi.

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden Euro, karar sonrası 7.69 lirayı da aştı. ECB dünkü toplantıda Koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar Euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

Döviz piyasalarındaki işlemler ise şöyle seyretti;

-Dolar en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7868 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında

-Euro en düşük 7.6259 lira ve en yüksek 7.6972 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında

-Sterlin en düşük 8.4975 lira ve en yüksek 8.6355 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında