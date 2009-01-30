Haftanın Programı

Beko Basketbol Ligi'nde 17. haftanın perdesi yarın yapılacak 6 maçla açılıyor.
Ligde 17. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara Atatürk)
16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Cafe Crown (Antalya Atatürk)
17.00 OYAK Renault-Efes Pilsen (Bursa Atatürk)
19.00 Fenerbahçe Ülker-Kepez Belediyesi (Abdi İpekçi)
16.00 Beşiktaş Cola Turka-Mersin Büyükşehir Belediyesi (BJK Cola Turka)
17.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
1 Şubat Pazar:
16.00 Aliağa Petkim-Casa TED Kolejliler (Aliağa Enka)
16.00 Banvit-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Banvit Kara Ali Acar)