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Spor

Haftanın Programı

Beko Basketbol Ligi'nde 17. haftanın perdesi yarın yapılacak 6 maçla açılıyor.

30 Ocak 2009 02:00

Beko Basketbol Ligi'nde 17. haftanın perdesi yarın yapılacak 6 maçla açılıyor.

Ligde 17. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Cafe Crown (Antalya Atatürk)

17.00 OYAK Renault-Efes Pilsen (Bursa Atatürk)

19.00 Fenerbahçe Ülker-Kepez Belediyesi (Abdi İpekçi)

16.00 Beşiktaş Cola Turka-Mersin Büyükşehir Belediyesi (BJK Cola Turka)

17.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

1 Şubat Pazar:

16.00 Aliağa Petkim-Casa TED Kolejliler (Aliağa Enka)

16.00 Banvit-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Banvit Kara Ali Acar)

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