Futbolda Turkcell Süper Lig'e 18. hafta, Bank Asya 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig Yükselme Grubu ile 1, 2, 3 ve 4. Klasman gruplarında ise 3. hafta maçları yapılacak.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın programı şöyle:





TURKCELL SÜPER LİG



Yarın:



13.30 Kayserispor-Sivasspor (Adana 5 Ocak)



14.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (İzmit İsmetpaşa)



16.00 Ankaraspor-Trabzonspor (Yenikent ASAŞ)



19.00 Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)



1 Şubat Pazar:



14.00 Ankaragücü-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)



14.00 Bursaspor-Hacettepe (Bursa Atatürk)



14.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (EskişehirAtatürk)



17.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (FB Şükrü Saracoğlu)



20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (BJK İnönü)





BANK ASYA 1. LİG



Yarın:



13.00 Kartalspor-Kasımpaşa (Kartal)



1 Şubat Pazar:



13.00 Manisaspor-Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)



13.30 Boluspor-Diyarbakırspor (Bolu Atatürk)



13.30 Orduspor-Çaykur Rizespor (Ordu 19 Eylül)



13.30 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak)



13.30 Güngören Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Mimar Yahya Baş)



13.30 Kayseri Erciyesspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)



13.30 Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)



2 Şubat Pazartesi:



20.00 Karşıyaka-Altay (İzmir Atatürk)





TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU



1 Şubat Pazar:



13.30 Beykoz 1908-Tarsus İdmanyurdu (Beykoz)



13.30 Bucaspor-Eyüpspor (Alsancak)



13.30 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Belediye Vanspor (Diyarbakır Atatürk)



13.30 Körfez Belediyespor-Çorumspor (Alparslan Türkeş)



13.30 Mersin İdmanyurdu-Tokatspor (Tevfik Sırrı Gür)



TFF 2. LİG KLASMAN GRUBU



1. Grup



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1 Şubat Pazar:



13.30 Dardanelspor-Beylerbeyi (18 Mart)



13.30 Gebzespor-Sarıyer (Gebze İlçe)



13.30 Gaziosmanpaşaspor-Darıca Gençlerbirliği (Gaziosmanpaşa)



13.30 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)





2. Grup



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1 Şubat Pazar:



13.30 Afyonkarahisarspor-Turgutluspor (Afyon Atatürk)



13.30 Marmaris Belediye Gençlikspor-Altınordu (Muğla Atatürk)



13.30 Akhisar Belediye Gençlikspor-Fethiyespor (Akhisar İlçe)



13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Milli Egemenlik)







3. Grup



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1 Şubat Pazar:



13.30 Türk Telekomspor-İstanbul Maltepespor (Türk Telekom)



13.30 Şekerspor-Zeytinburnuspor (OSTİM)



13.30 İstanbulspor-Alibeyköyspor (Bahçelievler İl Özel İdare)



13.30 Konya Şekerspor-Kırşehirspor (Konya Büyükşehir BelediyesiAtatürk)







4. Grup



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1 Şubat Pazar:



13.30 Yimpaş Yozgatspor-Ofspor (Yozgat Şehir)



13.30 Karsspor-Akçaabat Sebatspor (Kars Şehir)



13.30 Trabzon Karadenizspor-Çankırı Belediyespor (Yavuz Selim)



13.30 Erzurumspor-Pazarspor (Cemal Gürsel)

