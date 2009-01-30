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Spor

Haftanın programı

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 18. hafta, Bank Asya 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek

30 Ocak 2009 02:00

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 18. hafta, Bank Asya 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig Yükselme Grubu ile 1, 2, 3 ve 4. Klasman gruplarında ise 3. hafta maçları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın programı şöyle:


TURKCELL SÜPER LİG

Yarın:

13.30 Kayserispor-Sivasspor (Adana 5 Ocak)

14.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (İzmit İsmetpaşa)

16.00 Ankaraspor-Trabzonspor (Yenikent ASAŞ)

19.00 Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

1 Şubat Pazar:

14.00 Ankaragücü-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Bursaspor-Hacettepe (Bursa Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (EskişehirAtatürk)

17.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (FB Şükrü Saracoğlu)

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (BJK İnönü)


BANK ASYA 1. LİG

Yarın:

13.00 Kartalspor-Kasımpaşa (Kartal)

1 Şubat Pazar:

13.00 Manisaspor-Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Boluspor-Diyarbakırspor (Bolu Atatürk)

13.30 Orduspor-Çaykur Rizespor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak)

13.30 Güngören Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Mimar Yahya Baş)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Karşıyaka-Altay (İzmir Atatürk)


TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU

1 Şubat Pazar:

13.30 Beykoz 1908-Tarsus İdmanyurdu (Beykoz)

13.30 Bucaspor-Eyüpspor (Alsancak)

13.30 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Belediye Vanspor (Diyarbakır Atatürk)

13.30 Körfez Belediyespor-Çorumspor (Alparslan Türkeş)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Tokatspor (Tevfik Sırrı Gür)

TFF 2. LİG KLASMAN GRUBU

1. Grup

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1 Şubat Pazar:

13.30 Dardanelspor-Beylerbeyi (18 Mart)

13.30 Gebzespor-Sarıyer (Gebze İlçe)

13.30 Gaziosmanpaşaspor-Darıca Gençlerbirliği (Gaziosmanpaşa)

13.30 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)


2. Grup

-------

1 Şubat Pazar:

13.30 Afyonkarahisarspor-Turgutluspor (Afyon Atatürk)

13.30 Marmaris Belediye Gençlikspor-Altınordu (Muğla Atatürk)

13.30 Akhisar Belediye Gençlikspor-Fethiyespor (Akhisar İlçe)

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Milli Egemenlik)



3. Grup

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1 Şubat Pazar:

13.30 Türk Telekomspor-İstanbul Maltepespor (Türk Telekom)

13.30 Şekerspor-Zeytinburnuspor (OSTİM)

13.30 İstanbulspor-Alibeyköyspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Konya Şekerspor-Kırşehirspor (Konya Büyükşehir BelediyesiAtatürk)



4. Grup

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1 Şubat Pazar:

13.30 Yimpaş Yozgatspor-Ofspor (Yozgat Şehir)

13.30 Karsspor-Akçaabat Sebatspor (Kars Şehir)

13.30 Trabzon Karadenizspor-Çankırı Belediyespor (Yavuz Selim)

13.30 Erzurumspor-Pazarspor (Cemal Gürsel)

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