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Spor

''HAFTANIN OYUNCUSU'' FENERBAHÇE'DEN İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2010 21:07

-''HAFTANIN OYUNCUSU'' FENERBAHÇE'DEN İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Basketbol Bayanlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ilk haftanın ardından ikinci haftada da en değerli oyuncuyu kendi içinden çıkarmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın (B) Grubu'nda Hırvatistan'ın Gospic takımını 109-92 yendiği maçta, 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalma istatistikleri yakalayan Diana Taurasi, FIBA Europe tarafından (Player of the Week) ''Haftanın Oyuncusu'' seçildi. Bayanlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından ise Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Rivas Ecopolis'i deplasmanda 91-82 yendiği maçtaki performansıyla Penny Taylor ''Haftanın Oyuncusu'' seçilmişti.

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