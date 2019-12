Haftanın MVP'si McDonald

Ligde ilk haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının ABD'li oyuncusu Will McDonald aldı.





Basketbol ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonu, bu hafta yapılan maçlarla başlarken, ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Ülker, sezona deplasmanda aldığı yenilgi, Efes Pilsen ise İstanbul'da zor da olsa galibiyetle başladı.



12 maçtan 10'unu evsahibi takımların kazandığı ilk haftada liderlik koltuğunda, 2'şer puan ve averajla (A) Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos, (D) Grubu'nda da Rusya'nın USH CSKA Moskova takımları yer alırlarken, ligde 5 temsilcisi bulunan İspanya'dan da (B) Grubu'nda Regal FC Barcelona, (C) Grubu'nda ise DKV Joventut Badalona zirvede bulunuyor.



Ligde ilk haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının ABD'li oyuncusu Will McDonald aldı.



29 yaşında ve 2.07 metre boyundaki MCDonald, takımının evinde Fenerbahçe Ülker'i 80-70 yendiği maçta 37 dakika sahada kaldı. McDonald, bu sürede 18 sayı, 8 ribaunt (4 hücum-4 savunma), 2 asist, 2 top çalma ve 5 blokla oynayarak 32 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı. McDonald ayrıca, bireysel istatistiklerde de blok kategorisinde 5 blokla ilk hafta zirveye yerleşti.



Ligin ilk haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda şu sporcular bulunuyor:



Sayı:



D'or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) 26



Toplam Ribaunt:



Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 16



Hücum Ribaundu:



Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 8



Savunma Ribaundu:



Ksistof Lavrinoviç (Montepaschi Siena) 10



Asist:



Marcus Green (Fenerbahçe Ülker) ve Terrell McIntyre (Montepaschi Siena) 7



Top Çalma:



Dusan Kecman (Panathinaikos BSA Atina) 4



-TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU-



Ligin ilk haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:



-(A) GRUBU-



Unicaja Malaga (İspanya)-Le Mans Sarthe Basket (Fransa): 84-79



KK Cibona Zagreb (Hırvatistan)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 81-79



Air Avellino (İtalya)-BC Pire Olympiakos (Yunanistan): 69-83



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-BC Pire Olympiakos 1 1 - 83 69 2



2-Unicaja Malaga 1 1 - 84 79 2



3-KK Cibona Zagreb 1 1 - 81 79 2



4-Maccabi Electra Tel Aviv 1 - 1 79 81 1



5-Le Mans Sarthe Basket 1 - 1 79 84 1



6-Air Avellino 1 - 1 69 83 1



-(B) GRUBU-



Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan)-BC Zalgiris Kaunas (Litvanya): 78-51



Montepaschi Siena (İtalya)-Asseco Prokom Sopot (Polonya): 80-71



SLUC Nancy (Fransa)-Regal FC Barcelona (İspanya): 54-82



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-Regal FC Barcelona 1 1 - 82 54 2



2-Panathinaikos BSA Atina 1 1 - 78 51 2



3-Montepaschi Siena 1 1 - 80 71 2



4-Asseco Prokom Sopot 1 - 1 71 80 1



5-BC Zalgiris Kaunas 1 - 1 51 78 1



6-SLUC Nancy 1 - 1 54 82 1



-(C) GRUBU-



TAU Ceramica Vitoria (İspanya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 80-70



Alba Berlin (Almanya)-Lottomatica Roma (İtalya): 68-63



DKV Joventut Badalona (İspanya)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya): 81-64



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-DKV Joventut Badalona 1 1 - 81 64 2



2-TAU Ceramica Vitoria 1 1 - 80 70 2



3-Alba Berlin 1 1 - 68 63 2



4-Lottomatica Roma 1 - 1 63 68 1



5-Fenerbahçe Ülker 1 - 1 70 80 1



6-Union Olimpija Ljubljana 1 - 1 64 81 1



-(D) GRUBU-



USH CSKA Moskova (Rusya)-Armani Jeans Milano (İtalya): 90-64



Efes Pilsen (Türkiye)-BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan): 61-60



Real Madrid (İspanya)-BC Panionios On Telecoms (Yunanistan): 87-66



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-USH CSKA Moskova 1 1 - 90 64 2



2-Real Madrid 1 1 - 87 66 2



3-Efes Pilsen 1 1 - 61 60 2



4-BC Partizan Igokea Belgrad 1 - 1 60 61 1



5-BC Panionios On Telecoms 1 - 1 66 87 1



6-Armani Jeans Milano 1 - 1 64 90 1