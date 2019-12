Haftanın Konuğu: Esat Yılmaer

CEVAHİR EVREN / TEMPO24





Uğur Meleke ile 21. hafta

Galatasaray’ın en iyi kadroya sahip takım olduğunu söyleyen Yılmaer, takım içi dengeler sağlanırsa sarı kırmızılı takımın da ciddi bir aday olacağını belirtiyor. Fenerbahçe’nin de bu hafta sergilediği oyunu sergilemesi halinde zirve yarışının son haftaya kadar heyecan vereceği inancında… Trabzonspor ve Sivasspor’un da sonuna kadar yarışta yer alacağını ama kadrolarının sayısal olarak ve tecrübe olarak diğer takımlara oranla daha yetersiz olduğu görüşünde…Sivasspor-Fenerbahçe maçı bir anlamda ligin zirvesini ayarlayan maçtı. Bu maçı Sivasspor’un kazanması halinde Fenerbahçe büyük anlamda lige havlu atacaktı ama Fenerbahçe belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Bunda Fenerbahçe’nin hırslanmasının yanı sıra Sivasspor’un son 3 haftadır düşen performansının da etkisi söz konusu.Sivasspo bu noktaya gelişinin, maç kaybedeceğinin sinyallerini veriyordu kötü futbol oynuyordu. Kısıtlı bir kadroyla oynuyorlar 12-13 kişiyle oynuyorlar... Böyle olunca takımın fizik olarak düşüşünü görüyoruz, temposu düştü ve Fenerbahçe’ye çarptılar. Bu da çok doğal, çünkü bu noktalarda baskıyı kaldırabilecek tecrübeye sahip olması gerekiyor Sivasspor'da bu tür oyuncu sayısı çok fazla yok.Buna karşı ligde istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe’nin oyuncuları mücadele güçlerini yükselttiği zaman neler yapabileceğini gösterdiler. Bunda geçen hafta Gençlerbirliği yenilgisinden sonra Aragones’in biraz sertleşmesinin, daha tempolu çalışmasının oyuncuların üzerinde motivasyon etkisini arttırmasının rolü vardı.Fenerbahçe ilk kez teknik becerilerinin yanına mücadele gücünü de ekleyince ortaya 4 gollü galibiyet çıktı. İki kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadılar, yılmadılar ve bu zorlu maçtan galip ayrıldılar hem de yeniden kendilerini şampiyonluk yarışının içine attılar. 22. haftadan sonra lig şampiyonluk yarışı biraz daha renklenecek.Fenerbahçe’nin işi çok zor, çok fazla deplasmanı var ve yarıştığı rakiplerinin hepsiyle dışarıda oynayacak, bu Fenerbahçe için bir dezavantaj..Fenerbahçe’de asıl sıkıntı teknik direktör Aragones ile futbolcular arasındaki kimyanın tutmaması. Aragones ile Fenerbahçe’nin birlikteliğinin takıma çok fazla bir şey getireceğini düşünmüyorum, bu noktadan sonra da tutmayacaktır.Bence O da kalmayacak. Operasyon için geç kalındı. Aragones ile bir yere varılamayacağı gözüktü. Aragones’in istediği oyuncular Fenerbahçe’de yok..Sivasspor sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Bu ligin en renkli takımı, iyi bir ortam ve iyi bir havaları var. Bülent Uygun ve Mecnun Odyakmaz iyi bir takım kurmuşlar. İşi sonuna kadar sürdüreceklerdir ama geçen sene ki o baskıyı nasıl kaldırabileceklerine bağlı.. Giderek onu öğrenecekler ve şampiyonluğa ulaşmaları için biraz daha birlikte oynamaları lazım.Kupa mücadeleleri daha iki ayaklı mücadeleler.. Fenerbahçe’nin rakibini ligde 4 gol atarak yenmiş olması bir moral avantajı olacaktır kuşkusuz … Bir de Fenerbahçe bu tip maçları daha fazla oynamış oyunculara sahip, farklı bir kulvar ama tecrübe etkili olacaktır…Trabzonspor’da da Sivasspor’un çektiği sıkıntılara benzer sıkıntılar var. Onlar da dar bir kadroyla oynuyorlar. Şampiyonluk için mücadele etmiş, şampiyonluk yaşamış oyuncu Song var. Onlar da kritik maçlarda, özellikle iç sahada oluşan baskıyı kaldırmakta zorluk yaşıyorlar. Denizlispor maçı buna iyi bir örnektir. Bu hafta Antalyaspor maçını kazandılar ama iyi bir futbol oynadığını söylemek zor.Trabzonspor pozisyon üretiyor ama onları değerlendirmekte zorlanıyorlar. Kaybedebilirlerdi, Antalya penaltıyı atabilseydi Trabzonspor puan da kaybedebilirdi. Ersun Yanal’ın takımı koşuyor, mücadele ediyor, ama tecrübe eksikliği var. Önemli eksiklikleri deneyim eksikliği. Trabzon’da oynanan maçlara özellikle dikkat etmek gerekir.Takımda kazanma baskısı oluşmasına neden oluyor. Birçok oyuncu bu sezon birlikte oynuyor, Umut ve Gökhan arasında uyum artsa da, zamana ihtiyaç var. Alanzinho’nun önemli katkı yapacağına inanmıyorum. Saha içi liderleri yok, bunun yerine daha çok koşarak bu açığı kapatıyorlar. Büyüklerden farklı özellikleri, sakatlık ve ceza çok az yaşadılar. Bunun nedeni de takımın çok iyi çalışmasıdır. Yarışın sonuna kadar mücadelenin içerisinde olacaktır.Mustafa Denizli Türkiye liglerini en iyi tanıyan antrenörlerden bir tanesi, çok iyi oynamasalar da bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacaklarını vurguladı. Bu haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını çok da iyi oynamasalar da kazandılar. Ve şampiyonluk yarışında önemli olan kötü oynarken de kazanmak ve Beşiktaş bunu çok iyi başarıyor.Ayrıca yeni transfer Ernst kısa sürede uyum sağladı ve orta alanı iyi kapatıyor. Defansta da sorunları büyük ölçüde azalttı. Siyah beyazlıların en büyük sıkıntısı hücumda. Denizli ısrarla “” dese de şu ana kadar çok fazla başarılı olamadılar.Beşiktaş ta büyük bir değişim var, tek santraforla oynuyorlardı ve şimdi Bob-Nobre ikilisi birlikte oynuyorlarYusuf bence çok önemli bir oyuncu ama Beşiktaş’a tam olarak hazır gelmedi, fizik olarak istenilen düzeyde değil. Yıllarca hedefleri küçük olan bir takımda hedefleri büyük bir takıma geldiği zaman yaşanılan sorunları yaşıyor, bir de beklentinin büyük olmasının yarattığı baskıyı atlatmış değil. Şu ana kadar istenilen verimi ortaya kayamadı ama kritik maçlarda oyuna ağırlığını koyacaktır.Savunmada sıkıntıları çözdü, rakiplerine artık daha az pozisyon veriyorlar.. Bunda da orta saha direncinin artması önemli etken bence...Galatasaray’da işler zor.. Bülent heyecanlı, cesur mücadeleyi seven bir isim. Ama Galatasaray’da takım içi işleyiş bir hayli ilginç. Bugüne kadar Skibbe’den taviz almış yabancı oyuncular aynı tavizleri Bülent’ten göremeyeceklerdir. Galatasaray’ın yaşadığı bir takım mali sıkıntılar da var. Bunlarda gündeme gelirse Galatasaray şampiyonluk yarışında zorlanır.En büyük şansları Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip olması. En büyük avantajları çok rahat hücum üretebilmeleri.yarışın içinde olmak kafa olarak hazır olmak önemli sarı kırmızılılarda… Avrupa’da da önemli bir başarı elde edildi, orada da yoluna devam ediyor Galatasaray…İlginç bir araştırma var, sarı kırmızılılar Avrupa maçlarından önce ya da sonra puan kaybediyor. Bu da Galatasaraylı futbolcuların Avrupa maçlarına daha fazla konsantre olduklarını gösteriyor.Konya’da futbol oynamak biraz güç ve Galatasaray ‘ın da ciddi savunma problemleri var. Savunmayı ayakta tutan Servet yok, Mehmet Topal da yok.. Emre Aşık ve Emre Güngör’ün de problemleri var. Konya maçında da iki net pozisyon verdiler.. Konya’nın forvetlerinin beceriksizlikler.. her an Kocaeli faciasıyla yüz yüze kalabilir, bu sakatlıklar giderilene kadar, 2-3 hafta daha sürecek gibi..Lincoln faktörü var bir de. Brezilyalı maça ağırlığını koyarsa, takımın performansını da etkiliyor. Baros da bir düşüş olduğunu görüyorum. Kewell’ın gelmesi çok yararlı oldu. Avrupa’da daha başarılı olacakları inancındayım ama ligde de sonuna kadar yarışın içinde olacaklardır.Galatasaray Skibbe ile yolları ayırmakta geç bile kaldı. Çünkü Alman teknik adam hedefleri büyük olan Galatasaray’ın yükünü kaldıracak çapta bir antrenör değildi. Dolayısıyla Skibbe’nin yumuşaklığı yabancı oyunculara tavizler vermesi takım içinde bir takım bölünmelere yol açtı. Yönetim de bu bölünmelerin önüne geçmek için yapılacak en iyi hamleyi yaptı ve Bülent’i takımın başına getirdi.Kocaelispor ve Hacettepespor’un artık ligde kalması mucizelere bağlı. Onun dışında Ankaragücü, Denizlispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, hatta Eskişehirspor bile bu bölgenin adayları. Denizli önemli bir çıkış yakaladı. Antalya bir çıkış yakaladıktan sonra duraklama yaşadı, Ankara takımları istikrarsız, ama 3. takım için bugünden bir şey söylemek güç. Zirve yarışına benzer bir heyecan 3. takım içinde yaşanacak..