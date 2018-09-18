Haftanın kapanışında 3 puan Alanyaspor'un

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maça çok hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü de henüz 4. dakikada buldu. Lucas Villafanez'in ortasında kafayı vuran Merih Demiral, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda daha etkili bir Trabzonspor vardı. Ancak özellikle genç savunmacı Merih Demiral'ın etkili performansı bordo mavililerin golü bulmasına engel oldu. Onur Kıvrak'ın da kurtarışlarıyla yıldızlaştığı karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 6 puana yükselirken Trabzonspor 7 puanda kaldı.