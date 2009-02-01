Haftanın kapanışı İnönü'de



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek.



Beşiktaş, geçtiğimiz hafta içi Fortis Türkiye Kupası'nda 2-0 yendiği Antalyaspor ile bu kez ligde karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş, Antalyaspor'u bugün saat 20.00'de BJK İnönü Stadı'nda ağırlayacak. Lig TV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.



2009 yılına resmi maçlarda aldığı 4 galibiyetle iyi başlayan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında bu performansını sürdürmeyi amaçlıyor.



Ligin 17. haftasında kendi sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek ligde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Zapotocny bugünkü maçta forma giyemeyecek. Daha önce Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu açıklanan Ekrem'in iyileştiği ifade edilirken, siyah-beyazlı oyuncunun bugün takımdaki yerini alması bekleniyor.