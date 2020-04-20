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Ekonomi

Haftanın ilk günü dolar ve Euro'da son durum

20 Nisan 2020 09:20

Yeni tip Koronavirüs'le ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,53'te yer alıyor.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin Koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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