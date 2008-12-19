Haftanın açılışı Konya'da

Turkcell Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Kazım, Selçuk, Semih ile Gürhan, Burak ve Tümer'i de 18 kişilik maç kadrosuna almadı.Öte yandan, sarı-lacivertlilerde kart cezalısı olan Edu ve Lugano da Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısına; Volkan Demirel, Gökhan, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Deivid, Emre, Josico, Uğur, Alex, Güiza 11'i ile çıkması bekleniyor.Ev sahibi Konyaspor'un da sahaya; Oğuzhan (Jefferson), Milos Mihajlov, İsmail Güldüren, Ömer Gündostu, Da Silva Kaue, Zafer Demir, Serhat Akyüz, Fahri Tatan, Erhan Albayrak, Erdal Kılıçarslan ve Veysel 11'i ile çıkması bekleniyor.