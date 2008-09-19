Haftanın açılışı Denizli'de

Yattara Denizli'de de yok Yattara Denizli'de de yok

Turkcell Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçı bugün Denizli'de Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Turkcell Süper Lig’de oynadığı ilk üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alan Trabzonspor, 7 puanla 4. sırada yer alıyor.Denizlispor ise ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla 11. sırada bulunyor. Özgüç Türkalp'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor, sakatlığı henüz geçmeyen Yattara dışında Denizli'ye tam kadro olarak gitti.Denizlispor'un sahaya Cenk, Süleyman, Kratochvil, Couto, Çağlar, Fatih Yiğen, Braga, Thomas Abraham, Yusuf Kurtuluş, Murat Karakoç (Lietava) ve Roberts onbiri ile çıkması bekleniyor.Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Tolga Zengin, Tayfun Cora, Song, Egemen, Cale, Serkan Balcı, Selçuk İnan, Hüseyin Cimşir, Colman, Umut Bulut ve Gökhan Ünal.