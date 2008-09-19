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Spor

Haftanın açılışı Denizli'de

Turkcell Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Denizlispor ile Trabzonspor bugün saat 21.00'de Denizli'de karşı karşıya gelecek.

19 Eylül 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Denizlispor ile Trabzonspor bugün saat 21.00'de Denizli'de karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçı bugün Denizli'de Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Turkcell Süper Lig’de oynadığı ilk üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alan Trabzonspor, 7 puanla 4. sırada yer alıyor. 

arrow Yattara Denizli'de de yok

Denizlispor ise ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla 11. sırada bulunyor. Özgüç Türkalp'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor, sakatlığı henüz geçmeyen Yattara dışında Denizli'ye tam kadro olarak gitti.

Denizlispor'un sahaya Cenk, Süleyman, Kratochvil, Couto, Çağlar, Fatih Yiğen, Braga, Thomas Abraham, Yusuf Kurtuluş, Murat Karakoç (Lietava) ve Roberts onbiri ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Tolga Zengin, Tayfun Cora, Song, Egemen, Cale, Serkan Balcı, Selçuk İnan, Hüseyin Cimşir, Colman, Umut Bulut ve Gökhan Ünal.

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