Haftalık Gazete, 'Sokağa çıkma yasağı neden yok' manşetiyle çıkıyor

T24 Haber Merkezi



Gazeteci İsmet Berkan'ın kurduğu Haftalık Gazete, bugün (20 Mart Cuma) bayilerde olacak ve dijital ortamda abonelerine ulaşacak 4. sayısında "Sokağa çıkma yasağı neden yok?" manşetiyle çıkıyor. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Kovid-19 salgınının ele alındığı sayıda, manşete çıkarılan soru, salgına karşı çeşitli ülke deneyimleri eşliğinde tartışılıyor.

"Koronaya aşı bulanlar, onu insanlığa hediye edecek mi?", "Enfekte ekonomiler mükemmel fırtınanın eşliğinde", "Virüs geçtikten sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor?" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.