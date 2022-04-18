Haftalardır tam kapanmanın sürdüğü Şangay'da ilk Covid ölümleri gerçekleşti

Artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle haftalardır tam kapanmanın uygulandığı Şangay’da ilk Covid ölümleri kaydedildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in Şangay şehrinde 89 ve 91 yaşlarında, altta yatan hastalığı olan ve aşı yaptırmadığı öğrenilen üç kişi hayatını kaybetti.

Çin’de 5 Nisan verilerine göre, Çin’de yapılan 65 yaş üstünde aşı yaptırmayan 92 milyon insan bulunuyor.

Çin’in 24 milyondan fazla nüfuslu Şangay kenti, Omicron varyantı nedeniyle salgının en başında olduğu gibi bir vaka patlaması yaşıyor. Öte yandan yüksek vakalar olsa da bugüne kadar Covid ölümü yaşanmamıştı.

Şangay’da haftalardır süren Covid kapanması, şehir sakinlerini zor durumda bıraktık. Evlerinden çıkamayanlar gıdaya erişimde de sorun yaşamaya başladı. Çok sayıda işletme üretim ve tedarik zincirlerinde büyük sorunlar yaşadığını açıkladı.