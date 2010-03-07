Haftalar sonra gelen galibiyet

T24 - Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor ile yaptığı mücadelede uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir ekiple sahaya çıktı.



Sakatlıkları nedeniyle bu maç için durumları net olmayan Gökhan Gönül ve Cristian tedavilerinin ardından kadroya dahil edilirken, ligde en son 20. haftadaki Diyarbakırspor maçında forma giyen Lugano, Antalyaspor karşısında 11'deki yerini aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan kaptan Alex, Antalyaspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Alex'in yokluğunda forvet oyuncuları Semih ve Güiza ikilisine birlikte görev verdi.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid De Souza, bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.



Sarı-lacivertli ekipte Ali Bilgin'in yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Özer ve tedavisi süren Uğur, kadroda bulunmadı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepkilerinden dolayı, Antalyaspor maçını yönetecek hakemler ısınmak için sahaya çıktıklarında, tribünlerde dağıtılan kırmızı kartları hakemlere gösterdiler.



Fenerbahçe'nin ligde geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçı yöneten hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlara tepki gösteren taraftar grupları, Antalyaspor maçı öncesi birleşerek ortak bir açıklama yaptı.



Stadın yakınında bulunan Fenerbahçe Altyapı Derneği'nin bahçesinde bir basın açıklaması yapan gruplar, ''Fenerbahçe taraftarı bundan böyle kendisini ilgilendiren tüm konularda, kendisini yok sayanlara rağmen tavrını göstermeye devam edecektir'' denildi.



Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertli takımı, Antalyaspor maçında taraftarı yalnız bırakmadı.



Soğuk havaya rağmen tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla futbolculara moral vermeye çalıştı.



Bu arada, küçük bir grup, Antalyaspor taraftarı da misafir seyirci tribününde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.







