Haftada dört gün çalıştılar, şirket daha verimli hale geldi!

Yeni Zelanda, çalışanları daha mutlu ederek iş performansını yükselten yeni çalışma modelini tartışıyor. Bir şirketin yaptığı deneyde, çalışanlar iki ay boyunca haftada dört gün, sekizer saat çalışıp aynı maaşı alarak performansın yükselmesini sağladı.

Yeni Zelanda’da bir şirket, çalışanlarının motivasyonunu artırmak için iki ay boyunca denediği ‘haftada dört gün çalış, aynı maaşı al’ modelini ‘kesin bir başarı’ ilan etti. Şirket, kendilerini mutlu hisseden ve işlerine daha iyi odaklanan çalışan sayısının bu formülle yüzde 24 oranında artarak yüzde 78’e çıktığını açıkladı.

Dört gün, sekizer saat, aynı maaş

Servet yönetimi, vasiyet ve emlak planlama üzerine hizmet veren Perpetual Guardian isimli şirket, bu çalışma formülünü mart ve nisan aylarında denedi. 240 çalışan, haftada dört gün, sekizer saat işe gitti. Haftada beş gün üzerinden hesaplanmış olan maaşları ise bu deneme sırasında aynı kaldı.

Kurucunun fikri

Bu formül, şirketin kurucusu Andrew Barnes tarafından, çalışanlarının özel hayat-iş dengesini daha iyi kurması, işyerindeyken sadece ofise odaklanmaları, özel hayatlarıyla ilgili sorunları da geriye kalan üç günde çözmeleri için ortaya atıldı. Deneme sırasında, bir dizi akademisyen şirkette veri topladı.

Stres azaldı, verim yükseldi

Bu verilerin analizine göre:

Dört günlük çalışma düzeninde şirket çalışanlarının iş performansı yükseldi; aynı zamanda özel hayatlarındaki tatmin hissi de arttı. İş yerindeki ve iş dışındaki hayatlarını daha iyi idare ettiklerini düşünen çalışanların sayısı yüzde 24 oranında artış gösterdi. Önceki dönemde bu dengeyi sağlayabildiğini söyleyenler yüzde 54 oranındayken, deneyle birlikte bu oran yüzde 78’e yükseldi. Çalışanların stres düzeyleri ise yüzde 7 oranında azalırken, şirkete bağlılıkları ve odaklanmaları arttı. Genel olarak daha mutlu hissettiğini söyleyenler yüzde 5 oranında yükseldi.

Yönetim kuruluna sunulacak

Şimdi şirketin, bu formülü uzun vadede uygulayıp uygulamayacağı bilinmezken deneyin arkasındaki Andrew Barnes, bu şekilde bir çalışma modelini yönetim kuruluna sunacağını söyleyerek, “Ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi kötü bir şey mi? Kendinize ve şahsi ilgi alanlarınıza daha fazla vakit ayırabildiğinizde psikolojik sorunlarınız azalmaz mı?” dedi.