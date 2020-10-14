Hafta sonu yağmur geliyor

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre İstanbul ve İzmir yağışlı bir günün ardından hafta sonuna kadar sakin bir hava yaşayacak. Hafta sonu ise yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bekleniyor.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde iki gün yağış az, hava ılık, hafta sonu ise batıda yeniden yağmur var.

Yarın İstanbul güneşli, lodos hafif sıcaklık 24 derece. Ankara, İzmir, Bursa güneşli ve hava sakin, Antalya açık 30 derece.

Marmara'da yarın lodos hafif, sıcaklık biraz artıyor. Cumartesi yine sağanaklar bekleniyor.

Ege'de iki gün açık ve ılık geçecek. Cumartesi yeniden yağmur geliyor.

Akdeniz'de rüzgar hafif, sahiller açık, Güneydoğu açık ve kurak.

Karadeniz'in geneli açık ve rüzgarlar kuru esiyor.

Doğu Anadolu öğle güneşli ve ılık, geceleri ise ayaz var.