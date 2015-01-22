Hafta sonu yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bir süredir üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi sebebiyle genellikle yağışsız ve büyük bölümünde normallerine göre sıcak havanın etkisinde olduğunu, yapılan son tahminlere göre yarın akşam saatlerinden sonra yurdun batı kıyıları orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yapılan son tahminlere göre yarın akşam saatlerinden sonra yurdumuzun batı kıyıları orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

DHA'nın haberine göre, cumartesi günü yurdun batısının çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu 'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, kıyı bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksek ve dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; Cuma gecesi ve Cumartesi ilk saatlerde Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir , Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü yağışların etkisini azaltarak Trakya, Marmara'nın batısı, Güney ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında meydana geleceği ve genellikle yağmur, kıyı kesimlerde sağanak, iç bölgelerin yüksek ve dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.





Halen yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yağış alan yerlerde biraz (2 ila 5 derece) azalacağı, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta başından itibaren yurdumuzun yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği bekleniyor.