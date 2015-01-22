T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafta sonu yağmur geliyor

Meteoroloji, yarın akşam saatlerinden sonra Türkiye'nin Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı

22 Ocak 2015 23:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bir süredir üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi sebebiyle genellikle yağışsız ve büyük bölümünde normallerine göre sıcak havanın etkisinde olduğunu, yapılan son tahminlere göre yarın akşam saatlerinden sonra yurdun batı kıyıları orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. 

Yapılan son tahminlere göre yarın akşam saatlerinden sonra yurdumuzun batı kıyıları orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 

DHA'nın haberine göre, cumartesi günü yurdun batısının çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu 'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, kıyı bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksek ve dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların; Cuma gecesi ve Cumartesi ilk saatlerde Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir , Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 

Pazar günü yağışların etkisini azaltarak Trakya, Marmara'nın batısı, Güney ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında meydana geleceği ve genellikle yağmur, kıyı kesimlerde sağanak, iç bölgelerin yüksek ve dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 
 


Halen yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yağış alan yerlerde biraz (2 ila 5 derece) azalacağı, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

Gelecek hafta başından itibaren yurdumuzun yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği bekleniyor. 

ETİKETLER

yağmursağanakyağışmeteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24