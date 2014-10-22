Hafta sonu Türkiye'yi soğuk hava bekliyor





Bosna Hersek'te, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sabah erken saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.



Son günlerde güneşli havaya alışan Saraybosnalılar aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Saraybosna'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezinde trafikte aksamalar olduğu görüldü.

Bosna Hersekli meteorolog Jelyko Maystoroviç, Balkanlar'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgasının Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade ederek: "Balkanlar'a kuzeybatıdan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'ye doğru devam edecek. Ancak Türkiye'ye ulaşana kadar yavaşça etkisini kaybedecek olan soğuk hava dalgasından dolayı, bu ülkede olağandışı yağışların meydana geleceğini sanmıyorum" diye konuştu.