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Spor

Hafta sonu oynanacak derbide Gökhan Töre yok

Töre'nin sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceği açıklandı

22 Mayıs 2015 20:42

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, 24 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Gökhan Töre'nin forma giymeyeceği açıklandı. Töre, Torku Konyaspor maçında da sakatlıktan dolayı yer almamıştı. 

Basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antreamana da sağ dizinde şişme olan Gökhan Töre'nin katılmadığı belirtildi. 

Taktik ağırlıkli bir antreman yapan siyah-beyazlılar, yarın akşam yapacakları antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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gökhan törebeşiktaşgalatasarayderbisakatlık

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