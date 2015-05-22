Hafta sonu oynanacak derbide Gökhan Töre yok

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, 24 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Gökhan Töre'nin forma giymeyeceği açıklandı. Töre, Torku Konyaspor maçında da sakatlıktan dolayı yer almamıştı.

Basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antreamana da sağ dizinde şişme olan Gökhan Töre'nin katılmadığı belirtildi.

Taktik ağırlıkli bir antreman yapan siyah-beyazlılar, yarın akşam yapacakları antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.