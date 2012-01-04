Hafta sonu kuvvetli yağış geliyor!

T24

Kıyı Ege ve Akdeniz'de fırtına



Ülke genelinde yağış yok, batıda hava kirliliği, çiğ ve pus etkili olurken, Anadolu'da buzlanma, sis ve dondurucu soğuk hava hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Cuma günü batıda zayıf lodosun yerini alacak fırtına sisi dağıtacak ama Marmara ve Ege'de deniz ulaşımını aksatacağı gibi çatıların uçmasına ve baca gazı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin artmasına yol açabilir.İstanbul'da cumaya dikkat: hızı saatte 45-50 km'ye çıkacak lodosla birlikte yağış başlayacak. Cumartesi ve pazar günü de yağış var. Pazar günü ve önümüzdeki hafta soğuklar geliyor.Ankara sisli, sabah ve geceler dondurucu soğuk, ayaz ve buzlanma oluşuyor. Hafta sonu yağış gelecek.İzmirliler yaklaşan yağışlara karşı hazırlıklı olmalı: cuma günü fırtına ve yağış var. En şiddetli yağacağı saatler ise cuma gecesi ile cumartesi sabah saatleri arası.Bursa sisli, hafta sonu Uludağ'a kar geliyor, Adana'da cuma-cumartesi-pazar yağış görülecek.Marmara'da Çanakkale-Tekirdağ-Balıkesir boyunca sis görüş mesafesini 100 metrenin altına düşürüyor. Cuma günü kuvvetli lodos sisi dağıtacak ama tekrar yağış getirecek.İç Anadolu'da yağış yok ancak sis, buzlanma ve ayaz yaşamı zorlaştırıyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.Egeliler yaklaşan yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Cuma günü kıyı Ege'de fırtına ve kuvvetli sağanaklar başlıyor. Cuma gecesi-cumartesi sabahı arası yağış çok şiddetli, İzmir, Aydın, Muğla boyunca metrekareye 200 kg yağış düşebilir taşkın ve sel riski var.Akdeniz'de özellikle Antalyalılar dikkat: cuma günü başlayacak yağış cumartesi geneli Antalya'ya çok şiddetli yağacak. Yağış miktarı 250 kilogramı da geçebilir.Doğu Anadolu'da gece -20 dereceye varan kuvvetli ayaz ve beraberinde oluşan buzlanma yaşamı zorlaştırıyor.Karadeniz'e yağış ve soğumanın geleceği gün ise cumartesi ama öncesinde 2 gün Bolu'da yoğun sis var.