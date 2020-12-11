Hafta sonu kısıtlaması öncesi metrobüste yoğunluk

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, toplu taşımalarda ve trafikte yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikincisi bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
Yasak öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıkarken, metrobüs duraklarında ve metrobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyamayacak kadar yoğunluk oluştu.
TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama