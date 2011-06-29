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Hafta sonu ısınacağız ama ıslanacağız

Batıdaki bulutlu ve serin hava yarın yerini daha açık gökyüzüne ve sıcaklık artışına bırakıyor. Ancak yağışlar tamamiyle kesilmeyecek. Hafta sonu Marmara'ya yine ya

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Batıdaki bulutlu ve serin hava yarın yerini daha açık gökyüzüne ve sıcaklık artışına bırakıyor. Ancak yağışlar tamamiyle kesilmeyecek. Hafta sonu Marmara'ya yine yağmur geliyor.

Yarın batıda güneş yüzünü yeniden bolca gösterecek. Sıcaklık 5 gün aradan sonra 30 dereceye doğru tırmanacak, ancak üzerine çıkamayacak. 

Yağış Adana, Kayseri, Niğde, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kastamonu, Ordu, Amasya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin boyunca sürecek. 

Doğu bölgeler ise haftalardır yağışsız ve sıcak bir dönem geçiriyor. Sıcaklığı 35 dereceye dayandığı tek bölge Güneydoğu Anadolu. 


CUMA GÜNÜ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Trakya'da cuma akşamı ve gecesi yağmur şiddetini artıracak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale dolaylarında yaşayanlar dikkatli olmalı.  



Cuma günü Trakya'da etkisini artıracak yağış cumartesi günü Marmara geneline yayılacak. Ancak sıcaklık yükselmeye devam ediyor. 

Hafta sonu sıcaklık batı ve iç kesimlerde 4-5 derece artış gösterecek. 

Doğu'da ise yüksek sıcaklıklar devam edecek. Ancak sıcaklıklarda daha büyük artış önümüzdeki hafta yaşanacak.


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