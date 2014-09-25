Hafta sonu fırtına ve soğuk hava geliyor

Türkiye, hafta sonunu serin ve yağışlı havanın etkisinde geçirecek. Hava sıcaklığının, Cumartesi günü batı kesimlerde, Pazar günü İç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye, yarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Hafta sonu ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında fırtına bekleniyor.

Hava sıcaklığının, 27 Eylül Cumartesi günü batı kesimlerde, 28 Eylül Pazar günü iç ve doğu kesimlerde 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, yarın akşam saatlerine doğru batı kesimlerde başlayacak yağışlar, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri ) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olacak.

Cumartesi günü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise parçalı bulutlu geçecek.



Yağışlar, Marmara, kıyı Ege, ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer şiddetli etkisini gösterecek. Rüzgar, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

Pazar günü de kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Rüzgar, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

Pazartesi günü ise yağışlı sistem, kuzey ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek.