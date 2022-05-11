Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli yunus polislerinden biri şehit düştü

Sultanbeyli’de kaçan bir aracı kovalarken hafriyat kamyonuyla çarpışan 1 yunus polisi şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli’de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. ise tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın 24 yaşında olduğu, yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Öte yandan polisten kaçan aracın terk vaziyette bulunduğu ve firari sürücüsünü arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (İHA)